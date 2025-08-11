Ataque directo: PNC revela más detalles del ataque armado contra dos hombres en un bus de la zona 10

Aún no eran las 5 horas de este lunes 11 de agosto, cuando Gustavo Alfonzo Donis Segura, de 25 años, y Selvin Roberto Solórzano, de 31, abordaron el bus con placas C-788BQD en Piedra Parada, Santa Catarina Pinula. Era habitual que ambos se dirigieran a la zona 12, donde trabajaban en una constructora.

En la 20 calle 25-18 de la zona 10, a unos seis asientos del piloto, un hombre desenfundó un arma y les disparó.

El informe policial señala que el piloto y pasajeros que presenciaron el hecho afirmaron que el atacante había abordado la unidad de transporte público tres cuadras antes.

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) detallan que el ataque fue directo y las pesquisas continúan para dar con el paradero del responsable.

Donis Segura falleció dentro del bus, mientras que Solórzano fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt con heridas en la pierna izquierda y el brazo derecho.

Testigos dijeron que el agresor descendió del bus y corrió en dirección a Santa Catarina Pinula.

Gustavo Alfonzo Donis fue identificado por su madre

“Todavía lo vi hoy en la mañana”, dijo la madre de Donis al llegar a la escena del crimen.

Mientras se frotaba las manos y lloraba fuera del bus, afirmó que su hijo no estaba amenazado.

“Él era un muchacho trabajador, se despertaba muy temprano para llegar a su trabajo en la zona 12; era albañil”, expresó la madre de la víctima.

Ataque en Villa Nueva

El pasado 2 de agosto, el piloto y el ayudante de un bus de la ruta a Villa Nueva fueron asesinados en la 3a calle del mercado Concepción de ese municipio.

Los fallecidos fueron identificados como Antonio Villatoro Juárez, de 17 años, quien era el piloto, y Hugo Leonel Noriega Castellanos, de 16, ayudante del bus.

En esa ocasión, los investigadores indicaron que el ataque fue directo y que continuaban las pesquisas para esclarecer el hecho.