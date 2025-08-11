Un pasajero muere y otro resulta herido en ataque armado en bus extraurbano en zona 10

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este lunes 11 de agosto un hombre murió en un ataque armado en un bus de transporte extraurbano.



Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó que el hecho de violencia se registró en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10.



Añadió que otra persona resultó herida de bala y fue trasladada a un centro asistencial.



Agregó que la circulación vehicular entre Santa Catarina Pinula y la ciudad de Guatemala se ve afectada en uno de los carriles.





Aún se desconoce el motivo del ataque dentro de la unidad de transporte. El ataque fue en contra de dos pasajeros, informaron los Bomberos Municipales.

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del domingo un hombre murió por una herida de arma cortante en Petén.



La víctima fue atacada cuando se desplazaba a pie por un camino de terracería del caserío Manos Unidas, Sayaxché.

