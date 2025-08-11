Un pasajero muere y otro resulta herido en ataque armado en bus extraurbano en zona 10

Sucesos

Un pasajero muere y otro resulta herido en ataque armado en bus extraurbano en zona 10

Una persona perdió la vida y otra resultó herida en ataque armado en bus en la zona 10.

Lourdes Arana

y

|

Bomberos resguardan el bus donde una persona muró baleada y otra resultó herida en la 20 calle y 25 avenida, zona 10. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este lunes 11 de agosto un hombre murió en un ataque armado en un bus de transporte extraurbano.


Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó que el hecho de violencia se registró en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10.

Añadió que otra persona resultó herida de bala y fue trasladada a un centro asistencial.

Agregó que la circulación vehicular entre Santa Catarina Pinula y la ciudad de Guatemala se ve afectada en uno de los carriles.

EN ESTE MOMENTO

Aún se desconoce el motivo del ataque dentro de la unidad de transporte. El ataque fue en contra de dos pasajeros, informaron los Bomberos Municipales.

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del domingo un hombre murió por una herida de arma cortante en Petén.


La víctima fue atacada cuando se desplazaba a pie por un camino de terracería del caserío Manos Unidas, Sayaxché.

Para leer más: Identifican al piloto de bus asesinado en el bulevar Los Próceres; investigan si extorsión fue el móvil

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lourdes Arana

Lourdes Arana

