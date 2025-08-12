Piloto de camión y motorista mueren en ataques armados en las zonas 12 y 14

Sucesos

Piloto de camión y motorista mueren en ataques armados en las zonas 12 y 14

La PMT informa de cierres viales en las zonas 12 y 14 tras ataque contra piloto de camión y motorista.
  

Lourdes Arana

y

|

Autoridades resguardan la escena donde un motorista murió baleado en la 2a calle y 8a avenida, zona 14 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que el piloto de un camión murió baleado este martes 12 de agosto en la calzada Atanasio Tzul y 20 calle, zona 12.


La víctima, de unos 27 años, quedó en la cabina del vehículo y falleció por las heridas de bala que sufrió en el cuello.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó que, por lo sucedido, hay cierre vial en el tramo hacia el norte de la calzada Atanasio Tzul.

La PMT de San Miguel Petapa indicó que el cierre y los desvíos afectan la circulación en la avenida Petapa, Ciudad Real, Prados de Villa Hermosa y bulevar El Frutal.

Los carriles reversibles no se podrán activar hacia la avenida Petapa.

Como rutas alternas, la PMT recomendó el bulevar Villa Hermosa, la colonia Los Álamos y la ruta Hincapié-Santa Inés.

Ataque armado en zona 14

Los Bomberos Municipales informaron que un motorista murió atacado a balazos en la 2a calle y 8a avenida, zona 14 de la capital.

La víctima, de unos 25 años, quedó a un costado de la motocicleta. El móvil del crimen se desconoce.

La PMT reportó que la movilidad se ve afectada porque hay cierre vial en dos carriles para que las autoridades realicen las diligencias de ley.

Óscar García

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lourdes Arana
Lourdes Arana

Lourdes Arana

Lee más artículos de Lourdes Arana

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Calzada Atanasio Tzul Zona 14 
