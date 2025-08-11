Capturan a presunta extorsionista cuando denunciaba agresión por parte de su pareja en Canalitos, zona 24

Ana “N”, de 28 años, fue capturada en la subestación de Canalitos, zona 24, donde acudía a realizar una denuncia en contra de su pareja, sindicándolo de agresión, afirmó la Policía Nacional Civil (PNC) este lunes 11 de agosto.

Según la PNC, al verificar en la base de datos se constató que la denunciante tenía pendiente una orden de captura por el delito de extorsión desde 1 de abril del 2022, requerida por un juzgado de Guatemala.

“Inmediatamente fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y se le da seguimiento a la denuncia interpuesta por ella”, afirmó el informe policial.

Otros casos

La PNC añadió que, en otro caso, en la colonia San Antonio, zona 7 de Quetzaltenango, investigadores capturaron a Marco “N”, de 25, por ser solicitado por un juzgado de Huehuetenango.

El detenido es señalado del delito de extorsión, según el parte policial.

Además, en la zona 1 de San Pedro Ayampuc, investigadores capturan a Griselda “N”, de 23, buscada por el delito de extorsión, la orden es del 06 de agosto del 2025 emitido por juzgado de Guatemala.

