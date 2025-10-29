Aficionados de Xelajú MC y Real España se enfrentan a golpes afuera del estadio Cementos Progreso

A pocas horas de disputarse el partido de semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, entre Xelajú MC y Real España, se registraron disturbios en las afueras del estadio Cementos Progreso.

La Red informó que el incidente generó momentos de tensión antes del ingreso de los aficionados al recinto deportivo.

En videos compartidos en redes sociales se observa a seguidores de ambos equipos lanzarse objetos.

También se observa cómo intercambian puñetazos, patadas e insultos.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron y dispersaron a los supuestos aficionados involucrados en la riña.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, indicó que continúa la presencia de agentes policiales y municipales en el lugar para coordinar la circulación vehicular y preservar la seguridad.

Videos de los incidentes