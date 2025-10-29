Sucesos
Aficionados de Xelajú MC y Real España se enfrentan a golpes afuera del estadio Cementos Progreso
Incidentes entre supuestos aficionados de Xelajú MC y Real España se registran afuera del estadio Cementos Progreso antes del partido de semifinal.
Supuestos aficionados de Xelajú MC y Real España se enfrentan a golpes afuera del estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: La Red)
A pocas horas de disputarse el partido de semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, entre Xelajú MC y Real España, se registraron disturbios en las afueras del estadio Cementos Progreso.
La Red informó que el incidente generó momentos de tensión antes del ingreso de los aficionados al recinto deportivo.
En videos compartidos en redes sociales se observa a seguidores de ambos equipos lanzarse objetos.
También se observa cómo intercambian puñetazos, patadas e insultos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron y dispersaron a los supuestos aficionados involucrados en la riña.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, indicó que continúa la presencia de agentes policiales y municipales en el lugar para coordinar la circulación vehicular y preservar la seguridad.
Videos de los incidentes
Urgente:— Somoszona6 (@SomosZona6) October 30, 2025
Afición de ambos equipos se van a los talegazos en la 15 avenida en las afueras del estadio cementos progreso frente al ingreso a la colonia el molino. pic.twitter.com/ogwvB0GlOf