Mundial FIFA 2026: Elvis, Seth, Yeya y Baki, los perros guatemaltecos que protegerán las fronteras de México

Guatemala estará presente en el mundial dando seguridad sanitaria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el envío de cuatro binomios caninos especializados a México.

Los perros Elvis, Seth, Yeya y Baki, junto con sus guías, apoyarán las labores de inspección en aeropuertos, fronteras y puntos estratégicos ante la llegada de millones de visitantes internacionales.

Los equipos forman parte de un contingente regional coordinado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), que desplegó 18 binomios caninos de Centroamérica y el Caribe para fortalecer los controles sanitarios durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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Ellos son los caninos guatemaltecos enviados a México

Los cuatro caninos que representaran a Guatemala cuentan con entrenamiento especializado para detectar productos agropecuarios que puedan representar riesgos sanitarios para el país anfitrión.

Los representantes guatemaltecos son:

Seth

Seth, de 8 años, entrenado en México. Su guía es la médico veterinaria Jenifer Ponce.

Seth y su entrenadora Jennifer Ponce. (Foto, Prensa Libre: Cortesía MAGA)

Elvis

Elvis, de 3 años, entrenado en México. Su guía es el ingeniero Alejandro Rosales.

Elvis junto a su entrenador Alejandro Rosales. (Foto, Prensa Libre: cortesía MAGA)

Yeya

Yeya, de 5 años, entrenada en México. Su guía es la médico veterinaria Sindy Cardona.

Yaya junto a su entrenadora Sindy Cardona. (Foto, Prensa Libre: cortesía MAGA)

Baki

Baki, de 8 años, entrenada en Panamá. Su guía es el ingeniero Adonias Orozco.

Baki

Cuál será el trabajo de los perros

Entre los perros enviados está Elvis, cuya función será localizar productos cuarentenarios o de interés sanitario para México. Según explicó su entrenador, Alejandro Rosales, el can está capacitado para detectar frutas, verduras, productos cárnicos, semillas, plantas y tierra transportados en equipajes o mercancías.

La labor de estos binomios busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la agricultura y la ganadería mexicanas, especialmente durante el incremento de viajeros que se espera por el Mundial.

Las autoridades de México agradecieron al OIRSA y a los países que contribuyeron a este operativo estratégico de bioseguridad durante el mundial de fútbol 2026. pic.twitter.com/8zKwd3HPcU — OIRSA (@OIRSAoficial) May 16, 2026

¿Dónde estarán desplegados los caninos durante el Mundial 2026?

Los binomios caninos enviados por Guatemala formarán parte de un operativo de vigilancia sanitaria en puntos estratégicos de México.

De acuerdo con las autoridades, los equipos fueron asignados a oficinas de inspección ubicadas en los estados de Tamaulipas, Quintana Roo y Nuevo León, donde apoyarán la revisión de equipajes, mercancías y productos agroalimentarios.

Su labor será clave para prevenir el ingreso de plagas, enfermedades y productos de riesgo ante la llegada de millones de turistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿De qué países provienen los perros y cuántos fueron enviados?

El despliegue forma parte de una iniciativa coordinada por OIRSA, que movilizó 18 binomios caninos para reforzar los controles sanitarios en México.

Los equipos proceden de varios países de la región: República Dominicana aportó seis perros; Guatemala, cuatro; Honduras, cuatro y Costa Rica uno, además de otros binomios que integran el contingente regional.

Entre los representantes guatemaltecos destacan Elvis, Seth, Yeya y Baki, entrenados para detectar productos agropecuarios de interés cuarentenario y proteger la sanidad agrícola y pecuaria mexicana.

México refuerza vigilancia ante llegada masiva de turistas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el OIRSA anunciaron la implementación de un plan especial de inspección agroalimentaria para enfrentar el aumento del flujo de visitantes durante la Copa Mundial 2026.

Con este aporte, Guatemala se convierte en uno de los países que colaboran directamente en la protección sanitaria del Mundial 2026, contribuyendo a prevenir riesgos para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de la región.