Agente de la PNC muere en accidente de tránsito en Sololá y motorista fallece en la ruta Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales compartieron detalles del accidente de tránsito de una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), registrado este jueves 16 de julio en el ingreso a Santa María Visitación, Sololá. También informaron de otros percances viales.

Agregaron que, en ese lugar, la autopatrulla, con las siglas SAC-119, volcó y cayó a una hondonada.

Tras la alerta, socorristas de la estación de Santa María Visitación, a bordo de la unidad RD-14, brindaron atención prehospitalaria a cuatro agentes de la PNC y los trasladaron al Centro de Atención Permanente local.

Los uniformados sufrieron lesiones en distintas partes del cuerpo. Otros cuatro fueron atendidos en el lugar.

Los bomberos reportaron un agente fallecido, por lo que avisaron a las autoridades correspondientes.

La autopatrulla quedó con severos daños y aún se desconoce qué originó el accidente.

Otros percances

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves un vehículo perdió el control e impactó contra una vivienda en el kilómetro 110.5 de la ruta Interamericana, en Chupol, Chichicastenango, Quiché. Socorristas atendieron a dos personas heridas, quienes fueron estabilizadas y trasladadas al Hospital de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Provial reportó que, en el kilómetro 29 de la ruta al Atlántico, en Palencia, un vehículo de transporte pesado se accidentó y el material que transportaba quedó esparcido sobre el asfalto.

No se reportan personas heridas y el carril derecho, con dirección al norte, permanece obstruido.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Los Bomberos Municipales Departamentales también informaron de un motorista fallecido en un accidente en el kilómetro 136.5 de la ruta Interamericana. La víctima quedó sobre uno de los carriles, junto a la motocicleta, que sufrió daños severos.

La Policía Municipal de Tránsito informó de un accidente en el bulevar Landívar y 17 avenida, zona 15. En ese lugar, una camioneta chocó contra un poste del tendido eléctrico.

Añadió que el conductor salió ileso y el caso quedó a cargo de la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.