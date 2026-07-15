Muertes y daños materiales tras múltiples colisiones reportadas en diferentes rutas del país

Personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos del país, según informaron los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados este miércoles 15 de julio sobre un accidente en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, donde un tráiler volcó y destruyó un picop que transportaba leña.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de ambos vehículos y luego los trasladaron a un centro asistencial.

Añadieron que en el lugar también atendieron al piloto del vehículo pesado, originario de Puerto Barrios, Izabal, quien indicó que perdió el control del tráiler e impactó contra el picop.

Los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango dieron detalles de un accidente registrado en el kilómetro 56.7 de la ruta Interamericana.

En el lugar, por causas que se desconocen, chocaron un camión y una motocicleta.

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Según el reporte, una mujer que viajaba en la motocicleta sufrió politraumatismo, por lo que fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Chimaltenango.

Un hombre que también viajaba en la motocicleta murió en el lugar a causa del politraumatismo sufrido por la fuerza de la colisión.

La motocicleta quedó destruida; el fallecido no ha sido identificado.

La noche del martes, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que en el kilómetro 27, en la cuesta El Zope, en la ruta entre Bárcenas, Villa Nueva, y Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, un hombre que se conducía en motocicleta perdió el control del vehículo y chocó contra un tráiler.

Socorristas trataron de auxiliarlo, pero murió en el lugar por la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

Añadieron que en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 14, ingreso a San Juan Alotenango, Sacatepéquez, se registró la colisión entre un vehículo tipo sedán y un automotor de transporte pesado.

Bomberos trabajaron en el lugar con equipo hidráulico, conocido como quijada de la vida, para rescatar a una persona que se encontraba en el interior del vehículo liviano, a quien posteriormente trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

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