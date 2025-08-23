Agentes de la PNC capturan a presuntos sicarios tras ataque armado y persecución en Santa Rosa

Durante la tarde de este sábado 23 de agosto, alrededor de las 13.05 horas, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) reportó que, en la aldea El Cerinal, ubicada en Barberena, Santa Rosa, los agentes policiales capturaron a dos presuntos sicarios con un arma de fuego ilegal.

Según la PNC, los dos hombres asaltaban a mano armada a emprendedores, propietarios de tiendas, repartidores y transeúntes que solían caminar por la zona rural, conocida por sus actividades recreativas, como paseos a caballo, pesca y campamento en áreas de laguna y bosque.

Dos presuntos sicarios capturados en Barberna, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Posteriormente, la PNC informó que los agentes habían recibido una denuncia ciudadana sobre dos hombres a bordo de una motocicleta que asaltaban a comerciantes y transeúntes en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, por lo que iniciaron una investigación.

Al descubrir a los presuntos sicarios, los oficiales de la Policía Nacional Civil decidieron perseguirlos por los callejones de la aldea. Por lo cual, Brayan “N”, de 22 años, y Abner “N”, de 18, conocido como “El Chilillo Canche”, al ver que los agentes los estaban persiguiendo, les dispararon mientras huían.

Los presuntos sicarios le dispararon a la policía, mientras huían. (Foto Prensa Libre: PNC)

PNC Captura a los sicarios tras una persecución

Los presuntos sicarios fueron capturados cuando se desplazaban en una motocicleta HERO, con placas M-445JPJ. Al momento de la detención, les fue decomisada un arma de fuego que portaban de manera ilegal y con la que atacaron a los agentes.

Hasta el momento, los dos capturados son señalados de asaltar a propietarios de tiendas, transeúntes y repartidores en esa aldea de Barberena, Santa Rosa, por lo que fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente en El Cerinal.

A los detenidos les fue decomisada un arma de fuego que portaban de manera ilegal. (Foto Prensa Libre: PNC)

En Guatemala, la condena por el delito de asalto (robo con violencia) varía según la gravedad de las circunstancias. Las penas de prisión pueden ir de tres a 12 años, o incluso más en casos de robo agravado, los cuales son castigados con mayor severidad que el robo simple.

El robo se considera agravado cuando se comete con violencia, mediante el uso de armas o en circunstancias que lo hacen más reprobable por las autoridades guatemaltecas, como la participación de varios delincuentes, tal como ocurrió en este caso en Santa Rosa.