Sucesos
Ataque armado en Mixco: identifican a mujer fallecida y revelan diligencia del MP
Inacif identifica a mujer víctima de ataque armado en Mixco y el Ministerio Público informa sobre diligencias.
Autoridades resguardan el área donde una mujer murió baleada en la zona 4 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Las autoridades ampliaron los detalles del ataque armado en el que murió una mujer cuando se desplazaba en automóvil por el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco.
Este viernes 20 de noviembre, el Ministerio Público (MP) indicó que fiscales procesaron la escena como parte del seguimiento del caso.
Además, el ente investigador busca cámaras de seguridad en el área para esclarecer los hechos.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la víctima fue identificada como Evelyn Marisol Leiva Madrid, de 46 años.
Según el Inacif, la causa de muerte fueron heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.
Según el reporte de los Bomberos Voluntarios del 19 de noviembre, día del ataque armado, la víctima perdió el control del vehículo y colisionó.
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Las imágenes de los bomberos mostraron que el automóvil sufrió daños severos durante la colisión.
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