Ataque armado en zona 18 deja tres personas heridas y trasladadas a un hospital

Este domingo 7 de junio se registró un ataque armado en la manzana 11 de la colonia Maya, zona 18. Tres hombres resultaron con múltiples heridas de bala.

Bomberos Voluntarios y Municipales llegaron al lugar y dieron atención prehospitalaria a los heridos.

El reporte de los socorristas indica que fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Dos de los heridos fueron identificados como Denis Rodas Fuentes y Emerson Isaías Paz Castillo, ambos de 22 años.

La Policía Nacional Civil llegó al lugar para efectuar las diligencias y establecer las causas del ataque.