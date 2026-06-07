Ataque armado en zona 18 deja tres personas heridas y trasladadas a un hospital

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Ataque armado en zona 18 deja tres personas heridas y trasladadas a un hospital

Socorristas reportan que tres hombres fueron atacados a balazos en la colonia Maya, zona 18.

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En la colonia Maya, zona 18, dos hombres de 22 años fueron atacados a balazos y trasladados al Hospital General San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Este domingo 7 de junio se registró un ataque armado en la manzana 11 de la colonia Maya, zona 18. Tres hombres resultaron con múltiples heridas de bala.

Bomberos Voluntarios y Municipales llegaron al lugar y dieron atención prehospitalaria a los heridos.

El reporte de los socorristas indica que fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Dos de los heridos fueron identificados como Denis Rodas Fuentes y Emerson Isaías Paz Castillo, ambos de 22 años.

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La Policía Nacional Civil llegó al lugar para efectuar las diligencias y establecer las causas del ataque.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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