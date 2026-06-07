Sucesos
Ataque armado en zona 18 deja tres personas heridas y trasladadas a un hospital
Socorristas reportan que tres hombres fueron atacados a balazos en la colonia Maya, zona 18.
En la colonia Maya, zona 18, dos hombres de 22 años fueron atacados a balazos y trasladados al Hospital General San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
Este domingo 7 de junio se registró un ataque armado en la manzana 11 de la colonia Maya, zona 18. Tres hombres resultaron con múltiples heridas de bala.
Bomberos Voluntarios y Municipales llegaron al lugar y dieron atención prehospitalaria a los heridos.
El reporte de los socorristas indica que fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Dos de los heridos fueron identificados como Denis Rodas Fuentes y Emerson Isaías Paz Castillo, ambos de 22 años.
La Policía Nacional Civil llegó al lugar para efectuar las diligencias y establecer las causas del ataque.
Elementos de Bomberos Voluntarios fueron informados sobre un ataque armado en la manzana 11 de la colonia Maya, zona 18. Técnicos en Urgencias Médicas de la 50 Cía estabilizaron y trasladaron a un hombre con múltiples heridas de bala, ingresandolo al hospital General SJDD. pic.twitter.com/aePVaEugXU— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 7, 2026