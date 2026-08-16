Ataques armados dejan al menos cinco muertos y dos heridos durante el fin de semana en Guatemala

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Ataques armados dejan al menos cinco muertos y dos heridos durante el fin de semana en Guatemala

Hechos violentos registrados entre el sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de agosto dejaron víctimas en Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y la zona 14 de la capital, según reportes de cuerpos de socorro.

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Hechos violentos registrados entre el sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de agosto dejaron víctimas en Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y la zona 14 de la capital, según reportes de cuerpos de socorro.

Foto de referencia. Un integrante del Ejército de Guatemala custodia el área donde ocurrió un ataque armado que dejó dos fallecidos y un herido el 27 de julio del 2026, en la aldea Mesillas Bajas, al sur de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE/Alex Cruz)

Una serie de ataques armados registrados durante el fin de semana dejó al menos cinco personas muertas y dos heridas en distintos puntos del departamento de Guatemala, de acuerdo con información divulgada por cuerpos de socorro.

Uno de los hechos con más víctimas ocurrió en la 2a. avenida y 12 calle de residenciales Villa Lobos, zona 2 de Villa Nueva, donde los Bomberos Municipales localizaron a tres personas con heridas de arma de fuego. Jeferson Noé Carrillo Lima, de 20 años, y José Luis Dimas Carrillo, de 39, murieron en el lugar, mientras que Julio César Dimas Carrillo fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Otro ataque fue reportado en la avenida El Cementerio y 2a. calle, zona 2 de Villa Canales. Los Bomberos Voluntarios atendieron a una mujer herida y la trasladaron a un centro asistencial, mientras que un hombre murió en el lugar.

En Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron otro hecho armado en el lote 13, manzana D, colonia Portales del Quetzal. Al llegar, los socorristas localizaron a un hombre fallecido y permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes.

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La jornada violenta también alcanzó la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, donde un hombre murió por heridas de arma de fuego en la 9a. calle y 28 avenida. La víctima fue identificada como Brayan Estuardo Cotzajay Osoy, de 24 años.

Otro hallazgo en Villa Nueva

A estos hechos se suma un caso reportado el sábado 15 de agosto en el camino hacia Colinas de Monte María Norte, zona 7 de Villa Nueva. Los Bomberos Municipales recibieron llamadas que alertaban sobre una persona que permanecía sobre la cinta asfáltica.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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