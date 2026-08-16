Ataques armados dejan al menos cinco muertos y dos heridos durante el fin de semana en Guatemala

Una serie de ataques armados registrados durante el fin de semana dejó al menos cinco personas muertas y dos heridas en distintos puntos del departamento de Guatemala, de acuerdo con información divulgada por cuerpos de socorro.

Uno de los hechos con más víctimas ocurrió en la 2a. avenida y 12 calle de residenciales Villa Lobos, zona 2 de Villa Nueva, donde los Bomberos Municipales localizaron a tres personas con heridas de arma de fuego. Jeferson Noé Carrillo Lima, de 20 años, y José Luis Dimas Carrillo, de 39, murieron en el lugar, mientras que Julio César Dimas Carrillo fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Hombre fallece por heridas de arma de fuego en zona 14 pic.twitter.com/8brVGP9yH9 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 16, 2026

Otro ataque fue reportado en la avenida El Cementerio y 2a. calle, zona 2 de Villa Canales. Los Bomberos Voluntarios atendieron a una mujer herida y la trasladaron a un centro asistencial, mientras que un hombre murió en el lugar.

Ataque armado deja dos personas fallecidas y una herida en Villa Nueva pic.twitter.com/ES9tTeEpts — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 16, 2026

En Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron otro hecho armado en el lote 13, manzana D, colonia Portales del Quetzal. Al llegar, los socorristas localizaron a un hombre fallecido y permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes.

La jornada violenta también alcanzó la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, donde un hombre murió por heridas de arma de fuego en la 9a. calle y 28 avenida. La víctima fue identificada como Brayan Estuardo Cotzajay Osoy, de 24 años.

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONA FALLECIDA 🚑🚨



Lote 13 Manzana D, Colonia Portales del Quetzal, Ciudad Quetzal se reporta un ataque armado dejando como resultado una persona de género masculino fallecido.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Ciudad Quetzal a bordo de la… pic.twitter.com/rr67ywG0wu — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 15, 2026

Otro hallazgo en Villa Nueva

A estos hechos se suma un caso reportado el sábado 15 de agosto en el camino hacia Colinas de Monte María Norte, zona 7 de Villa Nueva. Los Bomberos Municipales recibieron llamadas que alertaban sobre una persona que permanecía sobre la cinta asfáltica.

A la línea de emergencia 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales ingresaron llamados alertando sobre la presencia de lo que parecía ser el cuerpo de una persona, ubicado sobre la cinta asfáltica en el camino hacia Colinas de Monte María Norte, zona 7 de Villa Nueva. pic.twitter.com/Z3BLvSYR2u — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 15, 2026

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