Sucesos
Automóvil derriba separadores viales, choca contra poste y se incendia; PMT reporta tres heridos
Según la PMT, tres jóvenes resultaron heridos en un accidente en la calzada Roosevelt.
Socorristas atienden emergencia por accidente de automóvil en la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: captura de video de los Bomberos Municipales)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que la madrugada de este domingo 12 de abril un automóvil derrapó en la calzada Roosevelt y 1a. avenida, zona 7.
Añadió que el vehículo impactó contra separadores viales; luego se desplazó hasta el carril auxiliar, donde chocó contra un poste y se incendió.
Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que los bomberos trasladaron a tres jóvenes en estado delicado al Hospital Roosevelt. Las víctimas no fueron identificadas.
Explicó que los socorristas, con el apoyo de la PMT y de la Policía Nacional, efectuaron maniobras para rescatar a los tres heridos.
Según Montejo, el automóvil se desplazaba a excesiva velocidad y varias piezas quedaron esparcidas en el asfalto.
En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre murió en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. Fue atropellado y falleció por politraumatismo.
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