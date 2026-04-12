Automóvil derriba separadores viales, choca contra poste y se incendia; PMT reporta tres heridos

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que la madrugada de este domingo 12 de abril un automóvil derrapó en la calzada Roosevelt y 1a. avenida, zona 7.

Añadió que el vehículo impactó contra separadores viales; luego se desplazó hasta el carril auxiliar, donde chocó contra un poste y se incendió.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que los bomberos trasladaron a tres jóvenes en estado delicado al Hospital Roosevelt. Las víctimas no fueron identificadas.

Explicó que los socorristas, con el apoyo de la PMT y de la Policía Nacional, efectuaron maniobras para rescatar a los tres heridos.

Según Montejo, el automóvil se desplazaba a excesiva velocidad y varias piezas quedaron esparcidas en el asfalto.

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre murió en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. Fue atropellado y falleció por politraumatismo.

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