Bomberos confirman alteración del orden por parte de reclusas en cárcel de Santa Teresa

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 13 de mayo se reportó alteración del orden en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, pidió precaución a los automovilistas, ya que varias ambulancias y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se dirigieron al preventivo.

Pidió a los automovilistas ceder el paso a las patrullas y ambulancias, para que las autoridades puedan hacer su trabajo.

Los Bomberos Municipales confirman que durante el incidente se reportó mujeres con síntomas de intoxicación por gases lacrimógenos.

Socorristas han apoyado con la evacuación y atención de varios menores de edad, los cuales viven con las privadas de libertad. Las personas afectadas son atendidas por técnicos en urgencias médicas, afirman los Bomberos Voluntarios.

Socorristas indicaron que respetan el protocolo de Sistema Penitenciario (SP) de permanecer en calidad de prevención en la entrada principal hacía los sectores internos del centro preventivo.

Las privadas de libertad piden al SP que cambien a la directora del centro carcelario.

El SP informó que los órganos de control de la Dirección General de esa institución, junto a la Fuerza Élite, activaron los protocolos de seguridad y mantienen acciones para restablecer el control y el orden en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, zona 18, tras una alteración registrada entre la población privada de libertad.

Añadió que de inmediato coordinó con agentes de la PNC y del Ejército de Guatemala para reforzar la seguridad en todo el perímetro del centro carcelario. El SP descarta fugas.

Según el reporte de los bomberos, al menos 31 menores fueron atendidos en el recinto. Videos muestran cuando las fuerzas de seguridad ingresaron y lanzaron gas lacrimógeno para retomar el orden.

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Con información de Rubén Lacán