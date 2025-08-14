Bomberos informan de supuesto motín en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa

Sucesos

Bomberos informan de supuesto motín en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa

Bomberos Municipales Departamentales informaron este 14 de agosto sobre un supuesto motín en la cárcel El Boquerón, ubicado en Cuilapa, Santa Rosa.

y

|

Motín en el Boquerón

Bomberos Municipales Departamentales informaron este 14 de agosto sobre un supuesto motín en la cárcel El Boquerón, ubicado en Cuilapa, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron este 14 de agosto que se encuentran en calidad de prevención debido a un supuesto motín en la cárcel El Boquerón, ubicado en Cuilapa, Escuintla.

En una publicación que los cuerpos de socorro compartieron en redes sociales se observan varias unidades móviles en los alrededores del centro de detención.

Asimismo, se presume que un agente del Sistema Penitenciario ha resultado herido durante el supuesto motín y que habrían siete personas retenidas.

Este sería el tercer motín registrado esta semana dentro de un centro de detención. Ya que autoridades como el Ministerio de Gobernación confirmaron durante estos días dos motines en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2.

EN ESTE MOMENTO

En la masacre de Camargo, Tamaulipas murieron 16 migrantes guatemaltecos., quienes fueron quemados y dejados dentro de un vehículo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El viaje sin regreso: más de 90 guatemaltecos mueren al año en su intento por llegar a EE. UU.

Hugo Lemus, cuando era presentante legal de Datasys, responde a los diputados pesquisidores sobre la contratación del Trep para el TSE. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Capturan en Costa Rica a Hugo Daniel Lemus Herrera, gerente financiero de Datasys, vinculado al caso Trep

Lea también: Motines en cárceles de Guatemala: Expertos urgen estrategia “donde intervenga todo el Estado”

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Bomberos Municipales Departamentales Cárcel El Boquerón El Boquerón Motín Pandillas 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre