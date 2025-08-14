Bomberos informan de supuesto motín en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron este 14 de agosto que se encuentran en calidad de prevención debido a un supuesto motín en la cárcel El Boquerón, ubicado en Cuilapa, Escuintla.

En una publicación que los cuerpos de socorro compartieron en redes sociales se observan varias unidades móviles en los alrededores del centro de detención.

Asimismo, se presume que un agente del Sistema Penitenciario ha resultado herido durante el supuesto motín y que habrían siete personas retenidas.

Este sería el tercer motín registrado esta semana dentro de un centro de detención. Ya que autoridades como el Ministerio de Gobernación confirmaron durante estos días dos motines en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2.

🚨 EmergenciaCBMD | PREVENCIÓN POR MOTIN 🚨🚑



Personal de @ASONBOMDGT se encuentra en calidad de prevención por Motin en la Cárcel El Boquerón, Cuilapa Santa Rosa.



Línea de emergencia 1554



— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 15, 2025

