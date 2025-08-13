Motines en cárceles de Guatemala: Expertos urgen estrategia “donde intervenga todo el Estado”

El traslado de los principales cabecillas de las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha hacia la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, efectuado el 31 de julio por parte del Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC), continúa provocando consecuencias para las autoridades del Ministerio de Gobernación. Reclusos del Preventivo para Hombres de la zona 18 y de la cárcel Fraijanes 2 se amotinaron y tomaron como rehenes a guardias del SP para exigir que sus cabecillas sean separados de dicha prisión de máxima seguridad.

Sobre esta situación, analistas y expertos en seguridad consideran urgente que, desde el Organismo Ejecutivo, se lleve a cabo una reestructuración general del SP, a fin de impedir que los delincuentes cometan más delitos desde las cárceles.

“El Sistema Penitenciario ha sido abandonado por más de 40 años. Las buenas políticas que surgieron en algún momento fueron abandonadas, ya no se continuaron, y producto de ello, pues, tenemos un sistema carcelario que ha sido superado por esa población penitenciaria que existe y sin controles, sin seguridad por parte de las autoridades guatemaltecas”, afirma Francisco Rivas, exministro de Gobernación y experto en temas de seguridad.

Rivas considera que el actual Gobierno tiene la oportunidad de “rectificar” el camino y definir al menos una política de seguridad en la que debe involucrarse todo el gabinete de Gobierno, y no delegar únicamente en el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el SP las acciones en materia de seguridad, tanto ciudadana como penitenciaria.

María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coincide en que debe concretarse una reestructuración del Sistema Penitenciario e implementarse controles adecuados para evitar que los reos continúen con sus acciones delictivas desde prisión.

"Aquí se requiere una buena estrategia donde intervenga todo el Estado de Guatemala. Yo le diría toda la justicia criminal, para lograr mantener a estos líderes criminales peligrosísimos privados de libertad. Entonces, sí estamos viendo que hay que tomar muchas aristas. Yo le diría que todo el sistema de justicia criminal debe cerrar filas y deben hacerse estrategias para que esto realmente finalice, pero no va a ser fácil”, afirma Aceña.

En cuanto a las medidas tomadas por los reclusos inconformes con el traslado de sus cabecillas a la cárcel Renovación 1, en Escuintla, el analista independiente Óscar Morales considera que el Ministerio de Gobernación no debe ceder ante presiones ni entablar diálogos con los reclusos. “Creo que el Ministerio de Gobernación no debe ceder ante diálogos con ellos. Debe tratar de buscar una salida para esta crisis que tienen ahora. Creo que tienen que ser muy firmes. Entiendo que no puede sentarse a hacer un diálogo, porque eso... imagínese a dónde vamos a parar con un diálogo entre los reos y las autoridades de Gobernación. Creo que no es prudente”, asegura.

Ataques armados

Además de los motines en las cárceles, también ocurrieron tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos estuvo dirigido contra el diputado Juan Ramón Rivas, de Izabal. El hecho ocurrió en la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1. Algunas hipótesis indicaron que estos hechos podrían estar vinculados con las acciones de los reos en los penales. En ese sentido, Rivas afirmó que, de confirmarse esa hipótesis, “atentar en contra de un diputado es una señal clara de que esta gente no le tiene respeto a la autoridad, que está desafiando el sistema, que están dispuestos a enfrentarse a las fuerzas de seguridad”, asegura.

Sobre este extremo, tanto Aceña como Morales consideran que debe ser el Ministerio Público (MP) el encargado de realizar las investigaciones correspondientes para establecer si estos ataques tuvieron relación con los motines.

Acciones esperadas

Los expertos consideran que los motines en el Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2 eran de esperarse. Según indicó el exministro Rivas, durante su gestión al frente de la cartera de Gobernación, así como durante el período del exministro Carlos Menocal, se registraron hechos similares después del traslado de cabecillas del Barrio 18 a otras prisiones. Por su parte, Aceña también señala que estas acciones eran previsibles, debido al alto perfil delictivo de los reos trasladados a la cárcel Renovación 1.

“El Gobierno y el ministerio —de Gobernación— tienen que actuar de manera enérgica contra estas bandas delincuenciales. No podemos seguir con este nivel de criminalidad cuando ellos —los delincuentes— están queriendo destruir la paz social”, puntualizó Morales.