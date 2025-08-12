Guatemala
Quién es el diputado Juan Ramón Rivas, quien sufrió un ataque armado en donde murió su escolta
El diputado Juan Ramón Rivas inició en el Congreso en 2020 con la UNE y hoy integra el bloque Vamos. Este martes 12 de agosto, el vehículo en el que se conducía fue atacado y uno de sus escoltas murió en el incidente.
El diputado Juan Ramón Rivas sufrió un ataque armado este jueves 12 de agosto del 2025, en el que falleció un guardia parlamentario que conducía el vehículo en el que se conducían. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
El diputado Juan Ramón Rivas, integrante del bloque Vamos, resultó ileso tras sufrir un ataque armado la mañana de este martes 12 de agosto en la zona 1 de la capital. En el hecho falleció Walter Timoteo Esquivel, uno de sus escoltas y empleado del Congreso de la República. Las autoridades investigan el caso.
La trayectoria política de Rivas comenzó en el Congreso de la República durante la novena legislatura (2020-2024), cuando fue electo por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En las elecciones generales del 2023 obtuvo un segundo periodo, esta vez con el partido Vamos, y actualmente representa al distrito de Izabal en la décima legislatura, que comenzó el 14 de enero del 2024.
A lo largo de su carrera parlamentaria, Rivas ha integrado 11 comisiones de trabajo, entre ellas Asuntos Electorales, Turismo, Educación, Seguridad Alimentaria, Deportes, Agricultura y Defensa Nacional (2020-2022).
En el 2024 fue presidente de la Comisión de Integración Regional y miembro de las comisiones de la Mujer, Legislación y Puntos Constitucionales e Integración Regional. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.
En septiembre del 2024 fue uno de los 115 legisladores que presentaron la iniciativa de ley 6438, que proponía crear un régimen adicional para la adquisición pública dentro de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). La propuesta fue criticada por considerarse antitécnica y contraria a estándares internacionales de transparencia.
Rivas ha sido ponente de 22 iniciativas de ley en distintas comisiones, entre ellas:
- Ley Especial para la Concesión de la Nacionalidad por Mérito Deportivo a Atletas de Alto Rendimiento
- Ley Marco para la Transformación Digital
- Ley de Promoción y Fomento de Zonas Turísticas Emergentes
- Ley de Recuperación y Conservación de la Infraestructura de Salud y Educación Pública
- Ley de Reconocimiento del Día Nacional del Notario Guatemalteco
- Disposiciones para el Cumplimiento de la LCE aplicables a Municipalidades
- Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado para mejorar la supervisión de la Contraloría General de Cuentas
- Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales
- Ley de Fomento al Seguro Agrícola para Pequeños Agricultores
- Reformas a la Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos
Tras el ataque, la Junta Directiva del Congreso expresó sus condolencias por la muerte de Esquivel.
El presidente del Legislativo, Nery Ramos, informó que se comunicó con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y con unidades de investigación para esclarecer este caso y otros hechos violentos recientes.
“Precisamente para llevar ante la justicia a todos estos actores que han promovido la violencia y la criminalidad en nuestro país”, manifestó Ramos.
El fallecido era quien conducía el vehículo en donde se transportaba el congresista.
