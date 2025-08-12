Quién es el diputado Juan Ramón Rivas, quien sufrió un ataque armado en donde murió su escolta

El diputado Juan Ramón Rivas, integrante del bloque Vamos, resultó ileso tras sufrir un ataque armado la mañana de este martes 12 de agosto en la zona 1 de la capital. En el hecho falleció Walter Timoteo Esquivel, uno de sus escoltas y empleado del Congreso de la República. Las autoridades investigan el caso.

La trayectoria política de Rivas comenzó en el Congreso de la República durante la novena legislatura (2020-2024), cuando fue electo por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En las elecciones generales del 2023 obtuvo un segundo periodo, esta vez con el partido Vamos, y actualmente representa al distrito de Izabal en la décima legislatura, que comenzó el 14 de enero del 2024.

A lo largo de su carrera parlamentaria, Rivas ha integrado 11 comisiones de trabajo, entre ellas Asuntos Electorales, Turismo, Educación, Seguridad Alimentaria, Deportes, Agricultura y Defensa Nacional (2020-2022).

En el 2024 fue presidente de la Comisión de Integración Regional y miembro de las comisiones de la Mujer, Legislación y Puntos Constitucionales e Integración Regional. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.

En septiembre del 2024 fue uno de los 115 legisladores que presentaron la iniciativa de ley 6438, que proponía crear un régimen adicional para la adquisición pública dentro de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). La propuesta fue criticada por considerarse antitécnica y contraria a estándares internacionales de transparencia.

Rivas ha sido ponente de 22 iniciativas de ley en distintas comisiones, entre ellas:

Ley Especial para la Concesión de la Nacionalidad por Mérito Deportivo a Atletas de Alto Rendimiento

Ley Marco para la Transformación Digital

Ley de Promoción y Fomento de Zonas Turísticas Emergentes

Ley de Recuperación y Conservación de la Infraestructura de Salud y Educación Pública

Ley de Reconocimiento del Día Nacional del Notario Guatemalteco

Disposiciones para el Cumplimiento de la LCE aplicables a Municipalidades

Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado para mejorar la supervisión de la Contraloría General de Cuentas

Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales

Ley de Fomento al Seguro Agrícola para Pequeños Agricultores

Reformas a la Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos

Tras el ataque, la Junta Directiva del Congreso expresó sus condolencias por la muerte de Esquivel.

El presidente del Legislativo, Nery Ramos, informó que se comunicó con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y con unidades de investigación para esclarecer este caso y otros hechos violentos recientes.

“Precisamente para llevar ante la justicia a todos estos actores que han promovido la violencia y la criminalidad en nuestro país”, manifestó Ramos.

El fallecido era quien conducía el vehículo en donde se transportaba el congresista.

Lea también: Mides destina Q1 mil 400 millones para pago a exmilitares y podría incrementar el aporte