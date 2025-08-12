Reclusos retienen a guardias y los obligan a leer en video exigencias al ministro de Gobernación

Catorce guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes este martes 12 de agosto por reos en el Preventivo de la zona 18 y la cárcel de Fraijanes 2, leyeron un mensaje de pandilleros dirigido al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en el que piden que reubique en cárceles distintas a los integrantes de pandillas rivales, para evitar enfrentamientos y nuevos motines.

Los trabajadores del Sistema Penitenciario (SP), tomados como rehenes, solicitaron a Jiménez que se adopten medidas para evitar posibles enfrentamientos entre reclusos, tras la decisión de mantener en un mismo penal a integrantes de pandillas enemigas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Por medio de un video grabado en el lugar donde los reos los mantienen retenidos y con los ojos vendados, los custodios indicaron que los reclusos no se oponen al traslado de internos, pero consideran necesario que los integrantes de cada pandilla sean reubicados en cárceles distintas, debido a los antecedentes de violencia registrados en años anteriores.

“Sabemos que existen otras cárceles de máxima seguridad. Mantener juntas a estas agrupaciones podría ser una bomba de tiempo”, afirmaron en el video grabado desde las prisiones.

Recordaron que en ocasiones anteriores se han producido motines por esa razón y señalaron que la actual medida incrementa el riesgo de nuevos incidentes.

En el video, los empleados penitenciarios manifestaron su preocupación por la seguridad en los centros carcelarios y pidieron que no se desinforme a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta decisión.

“Los guatemaltecos queremos paz, no más violencia”, concluyeron.

En total, 14 guardias del SP permanecen como rehenes en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2, donde este martes el Ministerio de Gobernación confirmó que los reclusos se amotinaron.

