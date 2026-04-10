Bomberos reportan hallazgo de cadáver y dos muertos en ataques armados

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Bomberos reportan hallazgo de cadáver y dos muertos en ataques armados

Cuerpos de socorro informaron del hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas y de ataques armados en las últimas horas.

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HALLAZGO DE CADÁVER EN SAN JOSÉ PINULA

El cadáver de una persona fue localizado en la ruta entre San José Pinula y Palencia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 10 de abril fue localizado el cadáver de una persona, envuelto en sábanas, en la carretera hacia San José Pinula.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 42 de la carretera entre ese municipio y Palencia.

Según los socorristas, la persona no portaba documentos de identificación, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad. El cuerpo fue abandonado en un terreno baldío, a la orilla de la carretera.

Los Bomberos Municipales reportaron que una persona resultó herida de bala en la 16 avenida y 9a calle, zona 12 de la capital.  

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Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la noche del jueves se produjo un incidente armado en la colonia Nuevos Horizontes, La Blanca, San Marcos.

Paramédicos asistieron a tres personas que sufrieron heridas de bala, por lo que, tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a un hospital cercano.

Para leer más: Violencia golpea la capital: ocho muertos y varios heridos en siete ataques armados

Según el reporte, en el trayecto uno de los pacientes falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

En otro hecho, en la manzana “D”, sector 7, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, una persona murió baleada, reportó el referido cuerpo de socorro.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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