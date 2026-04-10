Bomberos reportan hallazgo de cadáver y dos muertos en ataques armados

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 10 de abril fue localizado el cadáver de una persona, envuelto en sábanas, en la carretera hacia San José Pinula.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 42 de la carretera entre ese municipio y Palencia.

Según los socorristas, la persona no portaba documentos de identificación, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad. El cuerpo fue abandonado en un terreno baldío, a la orilla de la carretera.

Los Bomberos Municipales reportaron que una persona resultó herida de bala en la 16 avenida y 9a calle, zona 12 de la capital.

Otros sucesos

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que la noche del jueves se produjo un incidente armado en la colonia Nuevos Horizontes, La Blanca, San Marcos.

Paramédicos asistieron a tres personas que sufrieron heridas de bala, por lo que, tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a un hospital cercano.

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Según el reporte, en el trayecto uno de los pacientes falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

En otro hecho, en la manzana “D”, sector 7, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, una persona murió baleada, reportó el referido cuerpo de socorro.

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