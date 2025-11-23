Bomberos rescatan a mujer que estaba desaparecida desde el jueves

Por más de dos días una mujer permaneció reportada como desaparecida, pero elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales lograron su rescate al mediodía de este domingo.

La identidad ni la edad de la mujer fueron reveladas por los socorristas, pero se informó que la mujer tenía reporte de estar desaparecida desde el jueves 20 de noviembre.

Los datos compartidos de su rescate señalan que fue localizada al final de un barranco en el kilómetro 76 de la ruta de Patzicia a Patzún, en el sector conocido como la Canoa.

El barranco del que fue rescatada tiene una profundidad estimada de 200 metros, según el reporte de los socorristas, quienes permanecieron varios minutos en la maniobra de rescate.

Tras poder rescatar a la mujer, los socorristas le brindaron atención pre hospitalaria, para posteriormente llevarla al Hospital General de Tecpán, en donde médicos deberán de evaluarla a detalle.