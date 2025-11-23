Bomberos rescatan a mujer que estaba desaparecida desde el jueves

Guatemala

Bomberos rescatan a mujer que estaba desaparecida desde el jueves

La mujer se encontraba en el fondo de un barranco en la ruta a Patzicia a Patzún.

|

time-clock

Se desconoce el estado de salud de la mujer rescatada. Fotografía: Bomberos Municipales Departamentales.

Por más de dos días una mujer permaneció reportada como desaparecida, pero elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales lograron su rescate al mediodía de este domingo.

La identidad ni la edad de la mujer fueron reveladas por los socorristas, pero se informó que la mujer tenía  reporte de estar desaparecida desde el jueves 20 de noviembre.

Los datos compartidos de su rescate señalan que fue localizada al final de un barranco en el kilómetro 76 de la ruta de Patzicia a Patzún, en el sector conocido como la Canoa.

LECTURAS RELACIONADAS

Liberan a mujer secuestrada y detienen a 5 hombres que la tenían en una casa en donde en 2023 desmembraron a una persona

chevron-right

Capturan a dos presuntos responsables del secuestro de un hombre; víctima fue hallada muerta días después

chevron-right

El barranco del que fue rescatada tiene una profundidad estimada de 200 metros, según el reporte de los socorristas, quienes permanecieron varios minutos en la maniobra de rescate.

Tras poder rescatar a la mujer, los socorristas le brindaron atención pre hospitalaria, para posteriormente llevarla al Hospital General de Tecpán, en donde médicos deberán de evaluarla a detalle.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Bomberos Municipales Departamentales Patzicía Rescate 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS