Sucesos
Camión cisterna con combustible vuelca y se incendia en el km 103 de la Interamericana
Un camión que transportaba combustible volcó en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana, Quiché, lo que generó un incendio y el cierre temporal de la carretera.
El tránsito fue suspendido de manera temporal en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana, tras el volcamiento de un camión que transportaba combustible y se incendió. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de video de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán / Facebook).
Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, informaron que un camión que transportaba combustible volcó en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana.
Unidades de los Bomberos Municipales Departamentales de Quiché también fueron desplegadas al lugar.
Los socorristas solicitaron a los conductores ceder el paso a las unidades de emergencia.
Peatones y automovilistas captaron una columna de humo producida por las llamas.
Además, se observó que el pavimento en el sector se encuentra mojado por las lluvias registradas en el área.
El tránsito fue detenido de manera temporal para controlar y extinguir las llamas.
Las autoridades, por el momento, no reportan personas heridas, pero sí daños materiales.
Más detalles del percance
