Camión cisterna con combustible vuelca y se incendia en el km 103 de la Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, informaron que un camión que transportaba combustible volcó en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana.

Unidades de los Bomberos Municipales Departamentales de Quiché también fueron desplegadas al lugar.

Los socorristas solicitaron a los conductores ceder el paso a las unidades de emergencia.

Peatones y automovilistas captaron una columna de humo producida por las llamas.

Además, se observó que el pavimento en el sector se encuentra mojado por las lluvias registradas en el área.

El tránsito fue detenido de manera temporal para controlar y extinguir las llamas.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Las autoridades, por el momento, no reportan personas heridas, pero sí daños materiales.

Más detalles del percance

🚨 EmergenciaCBMD | INCENDIO VEHÍCULAR 🔥🚒



Kilómetro 103 Ruta Interamericana, se reporta una pipa de combustible volcada el cual se incendia, elementos de Bomberos Municipales Departamentales se encuentran laborando en el lugar para sofocar las llamas.



Línea de emergencia 1554… pic.twitter.com/8KA5V30RWn — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 24, 2025

