Camión cisterna con combustible vuelca y se incendia en el km 103 de la Interamericana

Sucesos

Camión cisterna con combustible vuelca y se incendia en el km 103 de la Interamericana

Un camión que transportaba combustible volcó en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana, Quiché, lo que generó un incendio y el cierre temporal de la carretera.

y

|

time-clock

incendio cisterna combustible ruta Interamericana

El tránsito fue suspendido de manera temporal en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana, tras el volcamiento de un camión que transportaba combustible y se incendió. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de video de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán / Facebook).

Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, informaron que un camión que transportaba combustible volcó en el kilómetro 103 de la ruta Interamericana.

Unidades de los Bomberos Municipales Departamentales de Quiché también fueron desplegadas al lugar.

Los socorristas solicitaron a los conductores ceder el paso a las unidades de emergencia.

Peatones y automovilistas captaron una columna de humo producida por las llamas.

EN ESTE MOMENTO

Ataques armados en Guatemala

Ataques armados en Guatemala dejan cinco fallecidos y siete heridos este 23 de diciembre

Right

Defensa y Gobernación dicen desconocer qué grupo criminal busca expulsar a fuerzas de seguridad de Ixtahuacán y Nahualá

Right

Le podría interesar: Carril reversible en San Lucas Sacatepéquez promete ahorrar hasta 30 minutos por viaje: ¿Cuándo se habilitará?

Además, se observó que el pavimento en el sector se encuentra mojado por las lluvias registradas en el área.

El tránsito fue detenido de manera temporal para controlar y extinguir las llamas.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Las autoridades, por el momento, no reportan personas heridas, pero sí daños materiales.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales).

Más detalles del percance

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Quiché Ruta Interamericana Sucesos Tendencias nacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS