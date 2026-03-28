Camión vuelca en la ruta a El Salvador, provoca daños a dos vehículos y complica el tránsito

n camión volcó este sábado 28 de marzo en el kilómetro 46 de la ruta a El Salvador, CA-1 Oriente, en la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, y provocó daños a otros dos vehículos.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, en el percance estuvieron involucrados dos vehículos livianos, los cuales resultaron afectados tras el vuelco del camión. Indicaron que no hubo personas heridas de gravedad.

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), un equipo de la institución acudió al lugar para apoyar en la regulación del tránsito.

Informaron que el carril con dirección al oriente quedó obstruido, lo cual generó congestionamiento en el sector.

El percance dejó cuantiosos daños materiales.

Provial recomendó a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal en el área para evitar nuevos incidentes.