Cancillería confirma que cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó este jueves 7 de agosto que, a través del Consulado de Guatemala en Acayucan, Veracruz, México, se confirmó la muerte de cinco guatemaltecos durante un motín en el penal de Tuxpan, en ese estado mexicano. Además, se reportó un connacional herido.

Añadió que funcionarios consulares constataron lo sucedido con la Fiscalía en Tuxpan.

El Minex indicó que también se verificó la presencia de otros tres guatemaltecos recluidos en ese centro penitenciario, quienes no resultaron lesionados.

La cancillería afirmó que el Consulado mantiene comunicación constante con la fiscalía para coordinar los procesos de identificación, liberación y repatriación de los guatemaltecos fallecidos.

Asimismo, notifican a los familiares de las víctimas, a quienes expresan el compromiso de brindar apoyo con las gestiones necesarias tras lo ocurrido.

Según el Minex, entre los fallecidos había personas con procesos judiciales pendientes por diversas imputaciones, y una con condena por delitos mayores.

Indicó que ninguno de ellos estaba en prisión por motivos migratorios.

El domingo 3 de agosto ocurrió un motín en una cárcel del estado mexicano de Veracruz, donde murieron siete reos y otros 11 resultaron heridos, según informaron autoridades locales tras recuperar el control del penal.

Los disturbios comenzaron la tarde del sábado y se prolongaron hasta la mañana del domingo, cuando fuerzas estatales, con apoyo militar, ingresaron para retomar el control.

"Como resultado del amotinamiento, se reporta el lamentable fallecimiento de siete personas privadas de libertad, así como once personas lesionadas", señaló un comunicado de la Secretaría de Seguridad estatal.

Según medios locales, los reos se amotinaron para exigir garantías de seguridad ante presuntas amenazas por parte de una célula criminal violenta.

Para leer más: Motín e incendio en cárcel juvenil de Perú dejan unos cinco muertos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.