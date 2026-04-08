Capturan a dos mexicanos y cinco guatemaltecos por desaparición de seis personas

En la zona 1 de Malacatán, San Marcos, fueron capturados dos mexicanos y cinco guatemaltecos, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este miércoles 8 de abril.

Según la PNC, los capturados son: Víctor “N”, de 43 años; Luis “N”, de 43; Rony “N”, de 44; Gilberto “N”, de 35, y Narciso “N”, de 34. También fueron detenidos los mexicanos Víctor “N”, de 42, y Francisco “N”, de 46.

Autoridades los señalan por su presunta participación en la desaparición de seis personas, entre ellas una menor de 16 años.

La PNC afirmó que las capturas se efectuaron en seguimiento a una denuncia sobre la desaparición del grupo de personas en una finca del sector, donde, según la información, fue utilizada la camioneta P-171LPW, en la cual se trasladaban los presuntos responsables.

Tras las características proporcionadas, agentes de la PNC iniciaron de inmediato la búsqueda e interceptaron a los presuntos responsables, a quienes se les incautaron siete pistolas calibre 9 mm, tres carabinas y 22 cargadores, todas con su documentación.

La PNC continúa con la búsqueda de los desaparecidos, por lo que ha desplegado unidades de investigación para dar seguimiento al caso y determinar la implicación de los detenidos.

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