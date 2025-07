Cerca de una subestación de la PNC: Ataque armado en taller de Retalhuleu deja dos fallecidos y un herido

Dos fallecidos y un herido de gravedad fue el saldo de un ataque armado registrado en el Barrio el Chical, en la zona 1 de Retalhuleu.

La tragedia ocurrió a las 11 de la mañana de este sábado 12 de julio en un taller de herrería, a escasas cuadras de la subestación de la Policía Nacional Civil.

Familiares informaron a las autoridades que dos desconocidos, abordo de una motocicleta, ingresaron al taller y, sin mediar palabra, dispararon contra el propietario y dos trabajadores.

En el lugar fallecieron por las múltiples herida bala el propietario, quien fue identificado como Edy Jose Vasquez López, de 27 años y su trabajador Ronald Josue Herrera, de 39. Mientras que el trabajador Kevin Josue Gómez Velasquez, de 22, fue trasladado en estado delicado al Hospital Nacional de Retalhuleu.

"Mi hijo era trabajador, era amable, mi hijo era bueno, comprensivo, no se porque la gente es tan mala", expresó en llanto Norma López, madre del propietario.

López agregó que Edy Vásquez tenía un año de aperturar el taller de herrería, tenía dos hijos y su esposa se encuentra en estado de gestación.

"Desde pequeño ha sido trabajador, lo eduqué bien para que fuera un hombre bueno, no tiene vicios, no sale de casa y se dedica al trabajo, no entiendo porqué le arrebataron se vida, solo puedo exigir que se haga justicia", dijo López.

Una de las víctimas era el dueño del taller y tenía 27 años. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)

El crimen ha causado preocupación e indignación a los vecinos, por la inseguridad en el departamento.

Autoridades han informado que encontraron 35 casquillos de arma de fuego y darán seguimiento a las cámaras de vigilancia para localizar y capturar a los responsables de este hecho violento.

