Choque entre tráiler y camioneta agrícola deja un fallecido y afecta la movilidad en ruta al Atlántico

Provial informó que este lunes 13 de julio se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 260 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal.

En el lugar colisionaron un tráiler y una camioneta agrícola.

Según Provial, dos personas resultaron heridas y una murió en el lugar.

El paso vehicular permanece cerrado momentáneamente en ambos sentidos debido al percance.

La camioneta agrícola quedó destruida a un costado de la carretera por la fuerza del impacto.

Samy Gómez, vocero de Provial, indicó que el Ministerio Público efectúa las diligencias de ley en el área.

Provial también reportó que brinda seguridad vial debido a un poste derribado en el kilómetro 134 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

Añadió que el poste obstruye el carril hacia el norte, por lo que el paso vehicular se alterna.

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Accidente en ruta a El Salvador

La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula informó de una fuerte colisión vehicular en el kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador con dirección a oriente.

Les recomendó a los pilotos circular con precaución, ya que hay aceite derramado en el asfalto.

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