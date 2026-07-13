Choque entre tráiler y camioneta agrícola deja un fallecido y afecta la movilidad en ruta al Atlántico

Sucesos

Choque entre tráiler y camioneta agrícola deja un fallecido y afecta la movilidad en ruta al Atlántico

Provial alerta sobre un accidente en el kilómetro 260 de la ruta al Atlántico. Se reporta un fallecido y dos heridos.

y

|

time-clock

ACCIDENTE KM 260 AL ATLÁNTICO

Accidente complica el tránsito en el km 260 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal. (Foto Prensa Libre: captura de video de Provial)

Provial informó que este lunes 13 de julio se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 260 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal.

En el lugar colisionaron un tráiler y una camioneta agrícola.

Según Provial, dos personas resultaron heridas y una murió en el lugar.

El paso vehicular permanece cerrado momentáneamente en ambos sentidos debido al percance.

EN ESTE MOMENTO

Cultivo afectado por la sequía y la falta de humedad en el suelo en Guatemala

Canícula podría prolongarse hasta agosto; autoridades llaman a reducir riesgos por altas temperaturas y menor lluvia

Right
contenedores carga siendo movilizada en puertos

Trabajo forzoso: así elaborará Guatemala el listado de empresas involucradas

Right

La camioneta agrícola quedó destruida a un costado de la carretera por la fuerza del impacto.

Samy Gómez, vocero de Provial, indicó que el Ministerio Público efectúa las diligencias de ley en el área.

Provial también reportó que brinda seguridad vial debido a un poste derribado en el kilómetro 134 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

Añadió que el poste obstruye el carril hacia el norte, por lo que el paso vehicular se alterna.

Para leer más: Fallece Nidia Renata Bautista, la mujer que fue arrastrada por un vehículo en la zona 18

Accidente en ruta a El Salvador

La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula informó de una fuerte colisión vehicular en el kilómetro 15.5 de la carretera a El Salvador con dirección a oriente.

Les recomendó a los pilotos circular con precaución, ya que hay aceite derramado en el asfalto.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Izabal Ruta al Atlántico Zacapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM