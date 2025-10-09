Colapsa puente Brisas del Mocá en el km 131.5 de la ruta a suroccidente

Colapsa puente Brisas del Mocá en el km 131.5 de la ruta a suroccidente

El puente Brisas del Mocá se encuentra en Río Bravo, Suchitepéquez, y es un importante tramo en la ruta a suroccidente.

Puente Brisas del Mocá en Suchitepéquez

Puente Brisas del Mocá colapsa por incremento del nivel del río, en Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: La Red)

La Red informó este 9 de octubre que el puente Brisas del Mocá, en el kilómetro 131.5 de la ruta a suroccidente, colapsó debido a la crecida del río.

En redes sociales se compartieron imágenes del puente y se puede observar que un tramo se hundió.

El colapso del puente se registra durante un temporal que comenzó durante la tarde de este jueves y que causó diversos daños en el área metropolitana y otros departamentos.

Se consultó con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para obtener más detalles del incidente; sin embargo, no se ha tenido respuesta.

