Conductor en estado de ebriedad impacta y daña monumento de Miguel Ángel Asturias en zona 10

El incidente se registró en la avenida Reforma y 14 calle de la zona 10, donde, según los reportes, un vehículo se desplazaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó saliéndose de la vía principal.

De acuerdo con las autoridades, el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual resultó positiva, por lo que el hecho estaría vinculado al consumo de bebidas alcohólicas al momento de la conducción.

El impacto provocó daños en el monumento de Miguel Ángel Asturias, por lo que se procedió a la consignación del vehículo involucrado reportó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El incidente ocurrió tras una serie de hechos de tránsito que dejaron al menos cuatro fallecidos y múltiples heridos durante este fin de semana. Los bomberos de distintas compañías reportaron dos motoristas fallecidos y otro conductor que perdió la vida en casos relacionados al exceso de velocidad.

Positivo en prueba de alcoholemia a conductor involucrado.



Procederán a la consignación de vehículo que por alta velocidad se salió de la vista principal en Avenida Reforma 14 calle zona 10.



Ocasiona daños a monumento de Miguel Ángel Asturias.#TransitoGT #TraficoGT… pic.twitter.com/u3VIG2mfI4 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 22, 2026

Esta no es la primera vez que ocurre un accidente en ese mismo punto. En julio del 2025, un conductor salvadoreño perdió el control de una camioneta y se estrelló contra las bases y gradas del monumento dedicado al escritor guatemalteco.

Según testigos, el exceso de velocidad habría sido un factor que provocó el accidente. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Las placas del automotor correspondían a El Salvador, el cual fue consignado debido a que la zona es considerada como patrimonio. Posteriormente, autoridades informaron que el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que se le impuso una multa de Q5 mil.

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