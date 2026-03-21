Tensión y disparos en El Trébol: conductor es atacado a balazos y luego atropella a motorista

Según reportes preliminares, el conductor de un automóvil fue baleado en medio de un confuso incidente la tarde de este sábado 21 de marzo en el sector de El Trébol, zona 3 capitalina.

A pesar de las heridas, el conductor logró avanzar y terminó colisionando contra una motocicleta, la cual quedó prensada contra un separador vial de concreto.

El motorista cayó sobre el pavimento y fue retenido por transeúntes en el lugar, mientras se esclarecía lo ocurrido.

La Policía Nacional Civil informó que el caso se investiga, ya que existen versiones contradictorias, pues algunos testigos indicaron que se trató de un intento de robo, mientras que otras sugirieron que el ataque se produjo por una discusión de tránsito.

Imágenes difundidas por Bomberos Voluntarios muestran a paramédicos atendiendo al conductor herido en una curva del sector que conecta con la avenida Bolívar y la calzada Aguilar Batres.

Bomberos Voluntarios atienden a una persona herida por arma de fuego en la avenida Bolívar y 40 calle, zona 3, quien fue trasladada al IGSS de Accidentes. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

En tanto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT de Guatemala) reportó que la vía permaneció cerrada, con desvíos y circulación lenta en el área debido al hecho.

Disparos en El Trébol zona 3.



Conductor de automóvil fue baleado, como pudo logró alcanzar una motocicleta y la prensó contra separador vial de concreto, cayendo motorista en pavimento y quien fue detenido por transeúntes.



Interviene PNC, quien está tratando de aclarar lo… pic.twitter.com/JnHUR9TqjU — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 21, 2026

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