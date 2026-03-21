Guatemala
Tensión y disparos en El Trébol: conductor es atacado a balazos y luego atropella a motorista
Una ráfaga de disparos en El Trébol, zona 3 capitalina, activó la alerta este medio día. Un incidente dejó a un conductor herido, quien aun baleado avanzó varios metros,
Bomberos atienden a un conductor que resultó herido por disparos en el sector de El Trébol, zona 3 capitalina, tras un confuso incidente armado. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Según reportes preliminares, el conductor de un automóvil fue baleado en medio de un confuso incidente la tarde de este sábado 21 de marzo en el sector de El Trébol, zona 3 capitalina.
A pesar de las heridas, el conductor logró avanzar y terminó colisionando contra una motocicleta, la cual quedó prensada contra un separador vial de concreto.
El motorista cayó sobre el pavimento y fue retenido por transeúntes en el lugar, mientras se esclarecía lo ocurrido.
La Policía Nacional Civil informó que el caso se investiga, ya que existen versiones contradictorias, pues algunos testigos indicaron que se trató de un intento de robo, mientras que otras sugirieron que el ataque se produjo por una discusión de tránsito.
Imágenes difundidas por Bomberos Voluntarios muestran a paramédicos atendiendo al conductor herido en una curva del sector que conecta con la avenida Bolívar y la calzada Aguilar Batres.
En tanto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT de Guatemala) reportó que la vía permaneció cerrada, con desvíos y circulación lenta en el área debido al hecho.
Lea también: Manifestación de transportistas el 23 de marzo: las medidas que la PMT implementará en la ciudad