Conflicto territorial causa enfrentamiento durante actividad religiosa en San Andrés Xecul

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Conflicto territorial causa enfrentamiento durante actividad religiosa en San Andrés Xecul

Una procesión religiosa derivó en golpes y empujones entre pobladores de Chajabal y Palo-Mora, en San Andrés Xecul, Totonicapán, por una disputa territorial que ambas comunidades mantienen desde hace años. Durante el enfrentamiento, algunos participantes utilizaron lazos y otros objetos para agredirse.

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Una actividad religiosa terminó en un enfrentamiento físico y verbal entre pobladores de Chajabal y Palo-Mora, en San Andrés Xecul, Totonicapán, luego de que una procesión procedente de Palo-Mora intentara cruzar por un sector que Chajabal reclama como propio.

La situación escaló a empujones, golpes y momentos de tensión entre pobladores de ambas comunidades, mientras líderes locales intentaban evitar el ingreso al área en disputa.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el enfrentamiento ocurrido cuando habitantes de Palo-Mora intentaron ingresar en un área reclamada por Chajabal, pese a que autoridades comunitarias habían pedido no utilizar ese sector por diferencias relacionadas con los límites territoriales.

Analistas piden revisar límites y responsabilidades

Durante el programa, se señaló que el caso refleja un conflicto acumulado. “Cuando existen este tipo de problemas ya vienen de años atrás, vienen con familias que están siempre enfrentadas de ambos bandos”, dijo uno de los analistas.

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También se planteó que, si no había autorización para pasar por el sector, debía evitarse la confrontación. “Se debió ser prudente y evitar todo tipo de confrontaciones”, se indicó durante el programa.

Posibles investigaciones por lesiones

Uno de los analistas advirtió que los golpes registrados podrían derivar en una investigación penal.

“Cualquiera podría perder hasta un ojo”, afirmó, al referirse al uso de lazos y objetos durante el enfrentamiento.

Autoridades y líderes comunitarios buscan evitar nuevos incidentes por el conflicto territorial en San Andrés Xecul. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También señaló que, si hubo personas heridas, podría tratarse de “lesiones en línea tumultuaria”, por lo que “debería haber una investigación por parte del MP”.

Los analistas coincidieron en que el caso requiere diálogo, revisión de los límites territoriales y mediación de autoridades para evitar nuevos incidentes entre ambas comunidades.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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