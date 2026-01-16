Crímenes en Santa Lucía Los Ocotes: asesinatos, emboscadas y hallazgos masivos encienden alarmas

Santa Lucía Los Ocotes, aldea de la zona 25 capitalina, ha sido escenario de hechos violentos en los últimos días. La víctima más reciente es una mujer que fue asesinada frente a sus dos pequeños hijos.

El crimen ocurrió este viernes 16 de enero, cuando sicarios ultimaron a Rosa Argentina Pérez Martínez, de 42 años. La mujer estaba acompañada de dos de sus hijos, de 5 y 3 años, quienes resultaron ilesos, según testigos.

Un día antes, el 15 de enero, dos hombres murieron en un ataque armado en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes. Viajaban en motocicleta cuando fueron emboscados, informaron los Bomberos Voluntarios. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Martínez, de 33 años, y Emanuel Ramírez, de 22.

El 11 de enero, los Bomberos Voluntarios reportaron otro ataque armado en el sector 1 de la misma aldea, donde un hombre fue trasladado a un centro asistencial con múltiples heridas de bala.

Hallazgos macabros

El 20 de diciembre del 2025, los Bomberos Voluntarios hallaron tres cadáveres entre matorrales del kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes. Tres días después, informaron que el número total ascendía a 10.

El 25 de diciembre, los Bomberos Municipales de Canalitos localizaron dos cuerpos envueltos en sábanas y nailon a un costado de la carretera, sobre el mismo kilómetro.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la muerte de estas 10 personas podría estar vinculada al narcomenudeo. Los investigadores indicaron que los cuerpos presentaban tatuajes y que todos fueron abandonados de forma similar.

Las pesquisas apuntan a que los fallecidos presuntamente formaban parte del esquema de seguridad de puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25.

“Los dueños de esos puntos de droga presuntamente son cabecillas de la mara 18 que están recluidos en la cárcel de Fraijanes 2”, señaló un investigador.

Añadió que los supuestos miembros del Barrio 18 fueron asesinados y lanzados a un barranco que ha sido utilizado como basurero clandestino durante las últimas tres semanas.

Según el Ministerio de Gobernación, las acciones emprendidas por la PNC contra las pandillas han derivado en capturas, decomisos de armas y desarticulación de centros de distribución de ilícitos.

“Producto de ello, también se presume que exista un reacomodamiento de las estructuras criminales, tanto a nivel interno como en el exterior, en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley”, indicó la cartera del Interior en una comunicación anterior.

Agregó que los recientes hallazgos en las inmediaciones de la zona 25 podrían estar relacionados tanto con los operativos como con el reacomodamiento de los grupos delictivos.

Ataque armado en el sector 1 de Santa Lucía Los Ococtes, deja a una mujer de 42 años fallecida. #CVBalServicio pic.twitter.com/BeJV7CGZom — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 16, 2026

Un ataque armado ocurrió en el km 14, ruta a Santa Lucía Los Ocotes. En el lugar quedaron dos fallecidos, que se conducian a bordo de una motocicleta. #CVBalServicio pic.twitter.com/CFrVqqFMAc — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 15, 2026

