Cuatro personas mueren de forma violenta en las últimas horas, entre ellas un agente de la PNC

Sucesos

Cuatro personas mueren de forma violenta en las últimas horas, entre ellas un agente de la PNC

Bomberos informaron que cuatro personas murieron en hechos de violencia en las últimas horas en Guatemala.

y

|

time-clock

UNA PERSONA MURIÓ BALEADA EN FRAIJANES

Una persona murió baleada en la zona 3 de Fraijanes. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que al menos tres personas perdieron la vida en hechos de violencia registrados en las últimas horas.

Uno de los hechos ocurrió en una tienda de conveniencia de la aldea San Ixtán, Jalpatagua, Jutiapa. En el lugar, un hombre murió por heridas de bala.

En otro caso, se registró un incidente armado en la aldea La Soledad, San Lorenzo, Suchitepéquez.

En ese lugar, un hombre murió en la vía pública por la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan el móvil del crimen.

EN ESTE MOMENTO

NUEVA CC

Nueva magistratura de la CC asume funciones en medio de acciones legales contra Astrid Lemus

Right
DIGECAM

Hackeo a Digecam ocurre en medio de creación del comando estratégico del Ejército

Right

En el sector Poza Sucia, zona 3 de Fraijanes, una persona murió en un ataque armado mientras se desplazaba por la calle.

Matan a agente de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el agente Víctor Hugo Vázquez Lorenzo, de 25 años, murió tras ser atacado con un cuchillo en El Asintal, Retalhuleu.

La víctima sufrió varias heridas graves que le causaron la muerte. El agente estaba de descanso.

Para leer más: Colombiano y guatemalteca son capturados por crimen ligado a préstamos “gota a gota”

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Fraijanes Jutiapa Suchitepéquez Violencia en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS