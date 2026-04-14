Cuatro personas mueren de forma violenta en las últimas horas, entre ellas un agente de la PNC

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que al menos tres personas perdieron la vida en hechos de violencia registrados en las últimas horas.

Uno de los hechos ocurrió en una tienda de conveniencia de la aldea San Ixtán, Jalpatagua, Jutiapa. En el lugar, un hombre murió por heridas de bala.

En otro caso, se registró un incidente armado en la aldea La Soledad, San Lorenzo, Suchitepéquez.

En ese lugar, un hombre murió en la vía pública por la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan el móvil del crimen.

En el sector Poza Sucia, zona 3 de Fraijanes, una persona murió en un ataque armado mientras se desplazaba por la calle.

Matan a agente de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el agente Víctor Hugo Vázquez Lorenzo, de 25 años, murió tras ser atacado con un cuchillo en El Asintal, Retalhuleu.

La víctima sufrió varias heridas graves que le causaron la muerte. El agente estaba de descanso.

Para leer más: Colombiano y guatemalteca son capturados por crimen ligado a préstamos “gota a gota”

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.