Colombiano y guatemalteca son capturados por crimen ligado a préstamos “gota a gota”

El colombiano Jefferson “N”, de 37 años, y la guatemalteca Verónica “N”, de 25, fueron capturados en el barrio La Granja, Santa Elena, Flores, Petén, reportó este martes 14 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).

Añadió que fueron detenidos tras ser denunciados por una persona que los sindica como presuntos responsables de la muerte de otra persona, en un hecho armado registrado el 13 de abril en el barrio El Porvenir, San Benito, presuntamente por un conflicto de préstamos “gota a gota”, extremo que está siendo investigado.

En la base de datos de la PNC, Verónica “N”, de 25 años, tiene antecedentes de haber sido capturada en San Francisco, en ese departamento, el 4 de marzo del 2020, por cobros ilegales.

Tras el incidente armado, los presuntos responsables huyeron del lugar; sin embargo, la rápida reacción y coordinación de los agentes permitió ubicarlos y capturarlos horas después.

La PNC añadió que continúa con la búsqueda del arma de fuego utilizada y otros indicios para continuar con la investigación.

Autoridades también investigan en Migración si el colombiano se encuentra legalmente en Guatemala.

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