Colombiano y guatemalteca son capturados por crimen ligado a préstamos “gota a gota”

Justicia

Colombiano y guatemalteca son capturados por crimen ligado a préstamos “gota a gota”

Dos personas fueron capturadas en Petén por su presunta participación en un crimen vinculado con préstamos.

|

time-clock

CAE COLOMBIANO Y GUATEMALTECA. PRESTAMISTAS GOTA A GOTA

Un colombiano y una guatemalteca que se dedican a préstamos fueron capturados en Petén. (Foto Prensa Libre: PNC)

El colombiano Jefferson “N”, de 37 años, y la guatemalteca Verónica “N”, de 25, fueron capturados en el barrio La Granja, Santa Elena, Flores, Petén, reportó este martes 14 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).

Añadió que fueron detenidos tras ser denunciados por una persona que los sindica como presuntos responsables de la muerte de otra persona, en un hecho armado registrado el 13 de abril en el barrio El Porvenir, San Benito, presuntamente por un conflicto de préstamos “gota a gota”, extremo que está siendo investigado.

En la base de datos de la PNC, Verónica “N”, de 25 años, tiene antecedentes de haber sido capturada en San Francisco, en ese departamento, el 4 de marzo del 2020, por cobros ilegales.

Tras el incidente armado, los presuntos responsables huyeron del lugar; sin embargo, la rápida reacción y coordinación de los agentes permitió ubicarlos y capturarlos horas después.

EN ESTE MOMENTO

NUEVA CC

Nueva magistratura de la CC asume funciones en medio de acciones legales contra Astrid Lemus

Right
DIGECAM

Hackeo a Digecam ocurre en medio de creación del comando estratégico del Ejército

Right

La PNC añadió que continúa con la búsqueda del arma de fuego utilizada y otros indicios para continuar con la investigación.

Autoridades también investigan en Migración si el colombiano se encuentra legalmente en Guatemala.

Para leer más: Operativo Duping Gota a Gota: MP explica cómo operaban prestamistas para transferir dinero a Colombia

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Petén Prestamistas colombianos Préstamos gota a gota San Benito 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS