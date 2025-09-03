Operativo Duping Gota a Gota: MP explica cómo operaban prestamistas para transferir dinero a Colombia

El Ministerio Público (MP) informó que este miércoles 3 de septiembre efectúa allanamientos relacionados con el Caso Duping Gota a Gota. Como resultado preliminar de las diligencias, lideradas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, se coordinó la captura de tres personas.

También se reporta la incautación de ocho motocicletas y cinco automóviles.

Según el MP, dicha estructura operaba bajo la modalidad de una fachada empresarial, consistente en la constitución de sociedades mercantiles aparentemente lícitas, mediante las cuales otorgaban créditos informales, de bajo monto y en efectivo, dirigidos al público en general.

Posteriormente, los fondos entregados eran recuperados de forma coercitiva, mediante la imposición de tasas de interés desproporcionadas, afirmó la fiscalía.

Explicó que lo anterior permitía a la organización incrementar ilícitamente el capital en circulación.

Una vez recaudados, los fondos eran integrados al sistema financiero nacional mediante depósitos realizados por terceras personas y transferencias electrónicas, con el fin de ocultar su verdadero origen, indicó el MP.

“Se determinó que una parte significativa de las ganancias millonarias obtenidas era transferida a la República de Colombia, principalmente a través del envío de remesas, consolidando así el proceso de lavado de dinero u otros activos”, explicó el ente investigador.

Para leer más: Capturan a supuesta cobradora de préstamos “gota a gota” señalada de amenazas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.