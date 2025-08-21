Capturan a supuesta cobradora de préstamos “gota a gota” señalada de amenazas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 21 de agosto que una presunta cobradora de préstamos gota a gota fue capturada en la Terminal de autobuses, zona 5 de Huehuetenango.



Añadió que la detención se efectuó luego de que fuera denunciada y retenida por un grupo de personas que la sindican de ofrecer y cobrar préstamos bajo amenazas de muerte.



“Se trata de Hellen “N”, de 35 años, a quien le incautaron varias tarjetas con números para brindar crédito de manera ilegal”, detalló el informe policial.



Agregó que, tras dialogar con las personas, la sospechosa fue entregada a los agentes, quienes la pusieron de inmediato a disposición de un juzgado.

Otras capturas



La PNC también reportó que la pronta acción de agentes de la Comisaría de Suchitepéquez permitió la captura de Wilber “N”, de 31 años, y José “N”, de 25, en el cantón La Libertad, San Bernardino, sindicados de haber efectuado disparos contra el portón de un inmueble.



Luego del hecho, huían en una motocicleta y, tras una persecución, fueron aprehendidos. Se les decomisó una pistola que portaban de manera ilegal, según el informe policial.



Durante el intento de fuga, los capturados derraparon en la motocicleta y resultó lesionado Marco “N”, quien fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

Para leer más: Comerciantes sufren acoso y constantes abusos de prestamistas que exigen pagos diarios

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.