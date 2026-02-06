Dieciocho heridos y complicaciones en el tránsito tras accidentes este viernes

Sucesos

Dieciocho heridos y complicaciones en el tránsito tras accidentes este viernes

Tres accidentes de tránsito se registraron este viernes en distintas rutas de Guatemala.

y

|

time-clock

ACCIDENTE RUTA A LAS VERAPACES

Microbús derribó pared en el kilómetro 184.5 de la ruta a las Verapaces. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron detalles sobre un accidente ocurrido este viernes 6 de febrero en el kilómetro 37 de la ruta Interamericana. Añadieron que, en ese lugar, un vehículo tipo sedán colisionó en la parte trasera de un transporte pesado.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria a tres personas heridas y las trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Además, utilizaron equipo de extricación vehicular, denominado “quijada de la vida”, para rescatar a una de las víctimas, ya que el automóvil quedó con severos daños.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que un microbús impactó contra una vivienda en el kilómetro 184.5 de la ruta a las Verapaces.

Quince pasajeros sufrieron golpes y posibles fracturas, por lo que fueron llevados a la emergencia del Hospital Regional de Cobán.

EN ESTE MOMENTO

Según autoridades del Ministerio de Comunicaciones, se prevé que las obras estén concluidas en un 90% a finales del 2025. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

Sin proyectos nuevos: CIV confirma que obras para el 2026 fueron diseñadas por el gobierno anterior

Right

Astrid Lemus: La actual CC se encuentra a favor de Walter Mazariegos

Right

Debido a la fuerza del impacto, la unidad de transporte derribó parte de una pared de block.

Provial alertó sobre una colisión entre dos tráileres en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en Palencia. No hubo heridos; sin embargo, el paso fue habilitado tras permanecer cerrado varias horas en dirección norte.

Para leer más: ¿Conflictos viales al manejar? Esta guía busca volver las carreteras del país más seguras

La Policía Municipal de Tránsito de la capital indicó que, a causa del accidente, se registra acumulación vehicular hasta el tramo de la zona 17.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Ruta a las Verapaces Ruta al Atlántico 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS