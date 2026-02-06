Dieciocho heridos y complicaciones en el tránsito tras accidentes este viernes

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron detalles sobre un accidente ocurrido este viernes 6 de febrero en el kilómetro 37 de la ruta Interamericana. Añadieron que, en ese lugar, un vehículo tipo sedán colisionó en la parte trasera de un transporte pesado.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria a tres personas heridas y las trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Además, utilizaron equipo de extricación vehicular, denominado “quijada de la vida”, para rescatar a una de las víctimas, ya que el automóvil quedó con severos daños.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que un microbús impactó contra una vivienda en el kilómetro 184.5 de la ruta a las Verapaces.

Quince pasajeros sufrieron golpes y posibles fracturas, por lo que fueron llevados a la emergencia del Hospital Regional de Cobán.

Debido a la fuerza del impacto, la unidad de transporte derribó parte de una pared de block.

Provial alertó sobre una colisión entre dos tráileres en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en Palencia. No hubo heridos; sin embargo, el paso fue habilitado tras permanecer cerrado varias horas en dirección norte.

Para leer más: ¿Conflictos viales al manejar? Esta guía busca volver las carreteras del país más seguras

La Policía Municipal de Tránsito de la capital indicó que, a causa del accidente, se registra acumulación vehicular hasta el tramo de la zona 17.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.