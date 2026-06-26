Dos accidentes de tránsito en las zonas 6 y 7 dejan un automovilista y un motorista fallecidos

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que este viernes 26 de junio dos personas murieron en accidentes de tránsito en distintos puntos.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que una persona murió cuando el automóvil en el que se desplazaba impactó por detrás de un camión.

La tragedia ocurrió en la calzada José Milla y 23 avenida, zona 6, en el tramo que conduce hacia la calle Martí.

El automóvil quedó destruido tras la fuerte colisión contra el camión.

Provial informó que el hecho obstruyó temporalmente el paso en dirección sur.

Montejo añadió que, en otro hecho, un motorista murió en un percance en el Anillo Periférico y 13 calle, zona 7.

El accidente ocurrió en el ingreso de la vía principal al carril auxiliar, donde el Ministerio Público desarrolla las diligencias de ley.

Agregó que hay complicaciones en la movilidad hacia el área de Kaminaljuyú.

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en el kilómetro 33 de la Ruta Nacional 10, de San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde un hombre que se conducía en motocicleta perdió el control e impactó contra el arriate central.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Una persona falleció.



Vehículo impacta atrás de camión en calzada José Milla 23 avenida zona 6 en el tramo que se dirige para Calle Martí.



Conductor del camión supuestamente escapó del área. Víctima no ha sido identificada. CBV da cobertura al hecho. Se ha coordinado el… pic.twitter.com/0OU3LwBZeS — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 26, 2026

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