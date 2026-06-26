Dos accidentes de tránsito en las zonas 6 y 7 dejan un automovilista y un motorista fallecidos

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Dos accidentes de tránsito en las zonas 6 y 7 dejan un automovilista y un motorista fallecidos

La PMT informó sobre dos percances en los que murieron dos personas en la capital.

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MOTORISTA MUERE EN ACCIDENTE EN LA ZONA 7

Motorista muere en accidente en el Anillo Periférico y 13 calle, zona 7. (Foto Prensa Libre: compartida por Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que este viernes 26 de junio dos personas murieron en accidentes de tránsito en distintos puntos.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que una persona murió cuando el automóvil en el que se desplazaba impactó por detrás de un camión.

La tragedia ocurrió en la calzada José Milla y 23 avenida, zona 6, en el tramo que conduce hacia la calle Martí.

El automóvil quedó destruido tras la fuerte colisión contra el camión.

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Provial informó que el hecho obstruyó temporalmente el paso en dirección sur.

Montejo añadió que, en otro hecho, un motorista murió en un percance en el Anillo Periférico y 13 calle, zona 7.

El accidente ocurrió en el ingreso de la vía principal al carril auxiliar, donde el Ministerio Público desarrolla las diligencias de ley.

Agregó que hay complicaciones en la movilidad hacia el área de Kaminaljuyú.

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Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en el kilómetro 33 de la Ruta Nacional 10, de San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde un hombre que se conducía en motocicleta perdió el control e impactó contra el arriate central.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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