Qué es “Pilas en la Ruta” y cómo pretende mejorar la seguridad de peatones en la capital

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), junto con asociaciones del transporte extraurbano y el sector privado, lanzó este miércoles 24 de junio la campaña nacional “Pilas en la Ruta”, una iniciativa de educación vial que pretende reducir los casos de personas arrolladas en la capital.

El proyecto surge ante el aumento de personas arrolladas en los últimos dos años, que pasó de un promedio de 12 casos mensuales en el 2024 a 16 en la actualidad. El 73% de estos incidentes ocurre en rutas y bulevares principales.

Según explicó el director de Emetra, Héctor Flores, la estrategia busca brindar a los pasajeros información sobre el uso correcto de pasarelas, pasos de cebra, botones peatonales y otros elementos de seguridad vial.

También contará con información que impartirán pilotos y ayudantes de los buses antes de iniciar cada recorrido hacia la capital. Para ello utilizarán materiales gráficos impresos con ilustraciones para facilitar la comprensión de los pasajeros.

La campaña comenzó con transportistas provenientes de Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal y la costa sur, y se plantea como un programa permanente.

Las autoridades indicaron que el objetivo es que estas recomendaciones se transmitan entre las familias y ayuden a reducir los accidentes de peatones, especialmente entre personas que llegan a la capital para efectuar trámites o recibir atención médica.

Emetra informó que actualmente los botones peatonales con asistencia están instalados principalmente en áreas cercanas a centros asistenciales y en algunos sectores de las zonas 9 y 10.

Explicó que este sistema permite que una persona solicite el cambio de luz en el semáforo mediante un botón y obtenga luz verde para cruzar en un lapso de entre 35 y 40 segundos.

Las autoridades prevén ampliar gradualmente estos dispositivos y adaptar los materiales educativos a distintos idiomas.

La implementación de la campaña no representó una inversión directa para Emetra, más allá del diseño de los materiales, ya que el financiamiento proviene de empresas vinculadas al transporte y de los propietarios de las unidades extraurbanas.

Para leer más: ¿Sabe cómo cruzar una calle cuando va a pie?

En una primera etapa, las autoridades apelarán al compromiso de los transportistas para que las charlas se impartan de forma voluntaria antes de cada viaje.

Flores reiteró que pretenden capacitar a los pasajeros para prevenir percances viales.

Dijo que es indispensable informar a los peatones sobre cómo atravesar la calle y el uso correcto de las pasarelas y aceras.

Añadió que la estrategia de información se implementará en todos los departamentos de donde salgan buses con destino a la capital, pues el fin primordial es proteger la vida de los pasajeros.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.