Niño de 2 años muere arrollado por tráiler en la RN-14; esta es la hipótesis de la tragedia

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Niño de 2 años muere arrollado por tráiler en la RN-14; esta es la hipótesis de la tragedia

Bomberos reportaron que un menor murió arrollado por un vehículo del transporte pesado en la Ruta Nacional 14.

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Un trágico escenario se registró este miércoles 27 de mayo en el kilómetro 62.5 de la Ruta Nacional 14, en Pastores, Sacatepéquez, donde un niño de 2 años murió arrollado por un vehículo del transporte pesado.

La víctima fue identificada como José Damián Fidel Guarcas Valle.

Según la primera versión, la madre del menor salió de su vivienda hacia una tortillería ubicada a dos cuadras del lugar de la tragedia.

Sin embargo, el pequeño José Damián logró salir de la casa y caminó hacia la ruta, supuestamente con la intención de seguir a su madre, cuando ocurrió el hecho.

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Motorista muere arrollado

El referido cuerpo de socorro también reportó que, en la aldea Las Palmas, Coatepeque, Quetzaltenango, en la ruta hacia La Blanca, San Marcos, un motorista murió arrollado por un camión.

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Con información de Emy Sánchez y Víctor Chamalé

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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