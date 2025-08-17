Dos casquillos y análisis de cámaras: comparten hipótesis de ataque contra fiscal del MP en la zona 12

Un reporte de los Bomberos Voluntarios del 15 de agosto da cuenta de que atendieron a un hombre que sufrió varias heridas de bala cuando se desplazaba en la avenida Petapa y 30 calle, zona 12. Paramédicos auxiliaron a la víctima y luego la trasladaron a un hospital.

En ese sentido, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas procesó la noche del 15 de agosto una escena donde ocurrió un ataque armado en la zona 12 de la capital.



"El ataque armado dejó gravemente herido a Rolando Miguel Ángel Santos Santos, oficial de fiscalía en la Fiscalía contra Delitos Transnacionales", afirmó el MP.



La institución agregó que el fiscal fue trasladado a un centro asistencial por heridas de bala en el tórax y en la mano derecha.

"En el lugar fueron localizados diversos indicios, entre ellos dos casquillos de arma de fuego y cuatro hisopos con muestras de posible sangre, los cuales fueron embalados y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)", compartió el ente investigador.



La fiscalía indicó que cuenta con varias líneas de investigación, entre ellas el posible robo de la motocicleta de la víctima; sin embargo, ese extremo deberá ser confirmado tras las pesquisas correspondientes.



Agregó que el personal fiscal realizó diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de videovigilancia.

