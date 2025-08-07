Piloto con crisis nerviosa y vehículo con impactos de bala en intento de asalto en La Reformita, zona 12
Sucesos

Piloto con crisis nerviosa y vehículo con impactos de bala en intento de asalto en La Reformita, zona 12

Bomberos reportaron que el piloto de un vehículo sufrió crisis nerviosa cuando delincuentes intentaron asaltarlo en la zona 12.
 
 

Lourdes Arana

y

|

PNC resguarda lugar donde un conductor fue víctima de ataque armado en la colonia La Reformita, zona 12. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 7 de agosto se registró un ataque armado en la 18 avenida y 8a calle de la zona 12, en la colonia La Reformita.

En el lugar, paramédicos atendieron a un hombre de 28 años que sufrió una crisis nerviosa tras haber sido interceptado por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El conductor resultó ileso, pero el vehículo presentó daños a consecuencia de los impactos de proyectil de arma de fuego.

José Santizo, portavoz de ese cuerpo de socorro, indicó que fueron alertados por vecinos y automovilistas que escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Añadió que las autoridades correspondientes ya resguardan la escena del ataque para efectuar las diligencias de ley.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó que hay cierre vehicular en la referida dirección.

Para leer más: Ataque en La Reformita: localizan 30 indicios balísticos y comparten hipótesis

Otro ataque en la zona 6

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves un hombre resultó herido en un ataque armado en la 22 avenida y 18 calle de la zona 6, en la colonia San Juan de Dios.

ESCRITO POR:
Óscar García
Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Lourdes Arana
Lourdes Arana

Lee más artículos de Lourdes Arana

ARCHIVADO EN:

Ataques armados Colonia La Reformita Violencia en Guatemala Zona 12 Zona 6 
