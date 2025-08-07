Piloto con crisis nerviosa y vehículo con impactos de bala en intento de asalto en La Reformita, zona 12

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 7 de agosto se registró un ataque armado en la 18 avenida y 8a calle de la zona 12, en la colonia La Reformita.

En el lugar, paramédicos atendieron a un hombre de 28 años que sufrió una crisis nerviosa tras haber sido interceptado por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El conductor resultó ileso, pero el vehículo presentó daños a consecuencia de los impactos de proyectil de arma de fuego.

José Santizo, portavoz de ese cuerpo de socorro, indicó que fueron alertados por vecinos y automovilistas que escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Añadió que las autoridades correspondientes ya resguardan la escena del ataque para efectuar las diligencias de ley.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó que hay cierre vehicular en la referida dirección.

Otro ataque en la zona 6

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves un hombre resultó herido en un ataque armado en la 22 avenida y 18 calle de la zona 6, en la colonia San Juan de Dios.

