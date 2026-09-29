Dos fallecidos y tres heridos deja accidente entre ambulancia y tráiler en la ruta al Atlántico

La Cruz Roja Guatemalteca informó este 29 de septiembre sobre una colisión entre una ambulancia y un tráiler en el kilómetro 165 de la ruta al Atlántico, en Gualán, Zacapa.

Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, junto con Bomberos Voluntarios, estabilizaron y trasladaron a tres personas heridas a un centro asistencial.

En el lugar del percance fallecieron dos personas debido a la fuerza del impacto. La ambulancia quedó destruida en la parte frontal tras la colisión con el vehículo de transporte pesado.

Las víctimas mortales aún no han sido identificadas y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El paso de vehículos permaneció interrumpido mientras las autoridades desarrollaban las diligencias correspondientes.

Provial reporta otro accidente

Agentes de Provial regulan el tránsito debido a otro accidente registrado en el kilómetro 287.1 de la ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal.

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En el lugar, las autoridades alternan el paso vehicular. El percance de un camión dejó únicamente daños materiales.

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