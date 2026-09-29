Dos fallecidos y tres heridos deja accidente entre ambulancia y tráiler en la ruta al Atlántico

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Dos fallecidos y tres heridos deja accidente entre ambulancia y tráiler en la ruta al Atlántico

Dos personas mueren en colisión entre ambulancia y tráiler en el kilómetro 165 de la ruta al Atlántico.

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La Cruz Roja Guatemalteca informó este 29 de septiembre sobre una colisión entre una ambulancia y un tráiler en el kilómetro 165 de la ruta al Atlántico, en Gualán, Zacapa.

Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, junto con Bomberos Voluntarios, estabilizaron y trasladaron a tres personas heridas a un centro asistencial.

En el lugar del percance fallecieron dos personas debido a la fuerza del impacto. La ambulancia quedó destruida en la parte frontal tras la colisión con el vehículo de transporte pesado.

Las víctimas mortales aún no han sido identificadas y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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El paso de vehículos permaneció interrumpido mientras las autoridades desarrollaban las diligencias correspondientes.

Provial reporta otro accidente

Agentes de Provial regulan el tránsito debido a otro accidente registrado en el kilómetro 287.1 de la ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal.

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En el lugar, las autoridades alternan el paso vehicular. El percance de un camión dejó únicamente daños materiales.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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