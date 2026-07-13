Dos guardias resultan heridos de bala y un menor es remitido tras incidente armado en la zona 3

Los Bomberos Municipales fueron alertados este lunes 13 de julio sobre un ataque armado en la 6a avenida y 33 calle de la zona 3 de la capital, frente a una empresa de alimentos, donde dos personas resultaron heridas.

En el lugar, los paramédicos localizaron a dos guardias de seguridad privada con heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, luego de que fueron atacados por desconocidos.

Tras estabilizarlos, ambos pacientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones.

Tras el ataque armado, la PNC informó que un adolescente, presunto pandillero, fue remitido por ser el presunto responsable de herir de bala a dos guardias de seguridad privada.

La PNC añadió que las víctimas son una mujer de 34 años y un hombre de 35, ambos guardias de seguridad privada.

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La institución informó que al adolescente le incautaron una pistola calibre 9 mm marca Pietro Beretta con una tolva. Además, le decomisaron la motocicleta en la que se movilizaba y un celular.

"Cámaras de videovigilancia captaron cuando huía de la escena junto a otro hombre que sí logró escapar", según la PNC.

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