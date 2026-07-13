Dos guardias resultan heridos de bala y un menor es remitido tras incidente armado en la zona 3

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Dos guardias resultan heridos de bala y un menor es remitido tras incidente armado en la zona 3

Dos guardias de seguridad privada fueron atacados a balazos este 13 de julio en la zona 3.

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BOMBEROS ATIENDEN A GUARDIAS HERIDOS DE BALA ZONA 3 CIUDAD

Socorristas atienden a dos guardias de seguridad heridos de bala en la zona 3 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales fueron alertados este lunes 13 de julio sobre un ataque armado en la 6a avenida y 33 calle de la zona 3 de la capital, frente a una empresa de alimentos, donde dos personas resultaron heridas.

En el lugar, los paramédicos localizaron a dos guardias de seguridad privada con heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, luego de que fueron atacados por desconocidos.

Tras estabilizarlos, ambos pacientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo de la escena. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones.

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Tras el ataque armado, la PNC informó que un adolescente, presunto pandillero, fue remitido por ser el presunto responsable de herir de bala a dos guardias de seguridad privada.

La PNC añadió que las víctimas son una mujer de 34 años y un hombre de 35, ambos guardias de seguridad privada.

Para leer más: Tres cadáveres fueron localizados descalzos y con heridas de bala en la zona 3

La institución informó que al adolescente le incautaron una pistola calibre 9 mm marca Pietro Beretta con una tolva. Además, le decomisaron la motocicleta en la que se movilizaba y un celular.

"Cámaras de videovigilancia captaron cuando huía de la escena junto a otro hombre que sí logró escapar", según la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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