Dos heridos en ataque armado en bus en San Pedro Ayampuc y un fallecido en Chinautla

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Dos heridos en ataque armado en bus en San Pedro Ayampuc y un fallecido en Chinautla

Un fallecido y dos heridos en ataques armados en San Pedro Ayampuc y Chinautla este martes.

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2 HERIDOS EN ATAQUE A BUS EN SAN PEDRO AYAMPUC

Socorristas trasladan a uno de los heridos en ataque armado en bus en ruta antigua a San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales fueron alertados este martes 30 de junio sobre un ataque armado en el kilómetro 6 de la carretera antigua a San Pedro Ayampuc, cerca del puente Santa Marta.

De acuerdo con el reporte, el hecho de violencia ocurrió en el interior de un autobús extraurbano que se dirigía a San José Nacahuil.

Socorristas localizaron el autobús en el ingreso a la aldea San Julián, zona 6 de Chinautla, pues, según información preliminar, el piloto decidió continuar la marcha en busca de ayuda.

En ese lugar, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas. La primera fue identificada como Santiago Ortiz Vázquez, de 71 años, quien sufrió heridas de bala en el rostro y el brazo izquierdo. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital.

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La segunda víctima es un adolescente de 17 años, quien sufrió múltiples heridas en el rostro ocasionadas por esquirlas de vidrio. Luego de ser estabilizado, fue trasladado a un centro asistencial.

“Autoridades competentes se hicieron presentes y quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones relacionadas con este hecho”, indicaron los Bomberos Municipales.

Para leer más: PNC confirma ataque armado contra concejal de Chinautla y precandidato a alcalde

De acuerdo con la información preliminar, este ataque armado pudo haberse originado durante un intento de asalto en el interior de la unidad de transporte extraurbano. Esta versión será confirmada o descartada por las autoridades conforme avancen las investigaciones.

Los Bomberos Voluntarios atendieron una emergencia en el puente Santa Marta, Chinautla. Indicaron que en ese lugar una persona murió durante un ataque armado.

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La víctima quedó sobre uno de los carriles y se desconoce el móvil del crimen.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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