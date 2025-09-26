Dos hombres fallecidos y dos heridos en ataque armado contra varias personas en Villa Nueva

SUCESOS

Dos hombres fallecidos y dos heridos en ataque armado contra varias personas en Villa Nueva

Dos personas perdieron la vida en un hecho de violencia en Santa Isabel 2, Villa Nueva.

Dos hombres murieron baleados en Santa Isabel 2, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del jueves 25 de septiembre se registró un ataque armado en la colonia Santa Isabel 2, Villa Nueva.
Socorristas localizaron a dos personas heridas, a quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a un centro asistencial.


Además, en el lugar quedaron los cuerpos de dos hombres, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Las víctimas quedaron tendidas en una calle y se desconoce la identidad de ambas.

EN ESTE MOMENTO

En otro hecho, el referido cuerpo de socorro reportó que una menor de 17 años resultó herida por una bala perdida en Masagua, Escuintla.

Añadieron que varios proyectiles impactaron el techo de la vivienda donde se encontraba la menor.

Los Bomberos Municipales informaron que el cadáver de un hombre con señales de violencia fue localizado en la 4a avenida y 7a calle, zona 4 de la capital.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Villa Nueva Violencia en Guatemala 
