Video muestra intensa balacera en ruta al Atlántico y PNC explica cómo sospechoso intentó huir

Automovilistas que la noche del jueves 25 de septiembre circulaban por el kilómetro 31 de la ruta al Atlántico, en Agua Caliente, San Antonio La Paz, El Progreso, presenciaron una balacera.



Un video de lo sucedido, compartido en redes sociales, muestra un vehículo atravesado sobre uno de los carriles y a un sujeto que dispara en varias ocasiones.

El intercambio de disparos continuó mientras vehículos circulaban en ambos sentidos de la vía, lo que puso en riesgo la vida de más personas.



En otra parte de la grabación se observa cómo algunos automovilistas detuvieron la marcha, aunque se desconoce si estaban involucrados en la balacera.

“El que nos está tirando es Carlitos”, se escucha decir a una persona durante los momentos de tensión.



Policía Nacional Civil da detalles

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 26 de septiembre que el presunto responsable de haber realizado un incidente armado fue capturado por policías de la Comisaría 53 tras una persecución en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, San Antonio La Paz.

Según la PNC, se trata de Abel "N", de 38 años, quien presuntamente realizó disparos en el tramo de la aldea Agua Caliente, San Antonio La Paz, donde resultaron heridos dos hombres de 39 y 42 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Luego de este hecho, el detenido abordó un cabezal y bajo amenazas de muerte obligó al piloto a continuar su marcha, esto con la intención de huir.

“Se le incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas una carabina y tres pistolas marca Glock y Jericho, 113 municiones de diferentes calibres y seis cargadores para arma de fuego, con su respectiva documentación”, aseguró la PNC.

Añadió el informe policial que en lugar del hecho quedaron abandonados dos camionetas con varias perforaciones de bala.

“Luego de la captura se coordinó con investigadores y fiscales para el procedimiento e investigación respectiva”, culminó la PNC.

Para ver más: Video muestra cuando ocupante de picop repele ataque y mata a motorista en La Florida, zona 19

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.