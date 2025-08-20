Dos hombres mueren en ataques armados contra picop y automóvil en Villa Canales y San Juan Sacatepéquez

El conductor de un picop sufrió múltiples heridas de bala al ser atacado en la ruta hacia la aldea El Zapote, Villa Canales, informaron los Bomberos Voluntarios.



Añadieron que el ataque ocurrió la madrugada de este miércoles 20 de agosto y que la víctima murió por la gravedad de las heridas.



La persona, cuya identidad se desconoce, viajaba en un picop azul cuando fue atacada a balazos.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informó que en el área del incidente armado está cerrado el paso en los dos carriles mientras las autoridades efectúan las diligencias de ley.

En otro suceso, el piloto de un vehículo fue atacado a balazos en cercanías del pozo mecánico, en el caserío Pacajay, aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez.



Técnicos en urgencias médicas de la 37 Compañía se movilizaron en dos unidades para brindar atención prehospitalaria avanzada a la víctima; sin embargo, debido a los múltiples impactos de bala, falleció en el interior del automotor.

La noche del martes 19 de agosto, un hombre fue trasladado a un hospital tras sufrir varias heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. El ataque se registró en el estacionamiento de buses de la colonia Alameda 2, zona 18.

Para leer más: PNC captura a presuntos miembros de “Los Caradura”, banda criminal que opera en Villa Canales

El conductor de un pick up resultó con múltiples heridas de bala, luego de ser atacado en la ruta que conduce a la aldea El Zapote, Villa Canales; al evaluarlo se determinó que había fallecido, dando aviso a las autoridades correspondientes. #74AñosdeServicio pic.twitter.com/jNWESGdn6j — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 20, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.