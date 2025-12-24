Dos hombres mueren por distintas causas en la zona 11 y Fraijanes

Los Bomberos Municipales informaron que en la 8a avenida y 24 calle, colonia Mariscal, zona 11, un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin signos vitales este miércoles 24 de diciembre.

Añadieron que la víctima presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El hombre fue atacado frente a una tienda y se desconoce su identidad.

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en la zona 1 de Fraijanes, donde a un costado de la vía pública fue localizado un hombre fallecido.

Según los socorristas, la persona murió por posible intoxicación alcohólica.

El cuerpo quedó en una banqueta y no fue identificado.

