Ataque armado en La Reformita deja cuatro muertos, entre ellos presunto sicario que recientemente salió de prisión

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la noche del martes 23 de diciembre agentes de la Comisaría 14 neutralizaron a dos integrantes de la mara Barrio 18.



Según la PNC, ambos son señalados de un ataque armado contra el propietario de dos tiendas de barrio en la colonia La Reformita, zona 12.

En el hecho armado murió la víctima, así como dos clientes del negocio; además, otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el guardia de las tiendas, quien logró repeler el ataque, afirmó la institución.

El informe policial detalló que los sicarios huyeron de la escena a bordo de una motocicleta, pero tras recorrer dos cuadras fueron copados por unidades élite de la PNC.



De acuerdo con la institución, los agentes se percataron de que uno de los sicarios se encontraba herido de bala. Fue identificado como Anderson "N", de 19 años, alias “Calavera”, quien fue trasladado a un hospital, donde falleció al ingresar.

El piloto de la motocicleta es un adolescente de 16 años, quien fue conducido ante un juzgado para menores en conflicto con la ley penal, aseguró la PNC.



Según los registros policiales, el pandillero fallecido había salido hace dos semanas de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde estuvo recluido por el delito de conspiración para cometer asesinato.

Además, como resultado del operativo, fueron decomisadas tres pistolas, una de ellas marca HS, color negro, que había sido robada el 22 de agosto de 2022 en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, así como una motocicleta roja en la que pretendían huir los atacantes.

