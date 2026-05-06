Dos hombres y una mujer mueren en ataque armado en hotel de la zona 1

Los Bomberos Municipales reportaron que la noche del martes 5 de mayo se registró un ataque armado en un hotel de la zona 1 capitalina; tres personas murieron.

El ataque ocurrió en la 11 avenida “A” y 3a calle, donde socorristas localizaron a tres personas fallecidas.

Las víctimas sufrieron heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Según el reporte, los cuerpos de dos hombres fueron localizados en uno de los corredores del inmueble, mientras que una mujer fue hallada en una de las habitaciones.

Las autoridades efectuaron las diligencias de ley. Aún se desconocen las causas del ataque.

Según el reporte de los bomberos, los dos hombres no fueron identificados, mientras que la mujer fallecida era María de León López, de 53 años, quien laboraba en el inmueble.

Para leer más: Qué se sabe del hallazgo del cadáver de una mujer en un hotel de la zona 2 de la capital

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